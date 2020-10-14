Путін вирішив зняти санкції з трьох українських компаній

Йдеться про компанію "Брацлав", яка займається технологіями у сфері сільського господарства, Барський машинобудівний завод та Рубіжанський картонно-тарний комбінат.

Президент РФ Володимир Путін підтримав зняття санкцій з трьох українських підприємств.

Про це йдеться в розшифровці розмови Путіна з членами уряду, яка опублікована на сайті Кремля.

Йдеться про компанію "Брацлав", яка займається технологіями в сфері сільського господарства, Барський машинобудівний завод та Рубіжанський картонно-тарний комбінат.

Прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін висунув таку пропозицію. Мішустін зазначив, що про це його просив народний депутат України Віктор Медведчук.

"Давайте будемо вважати, що це перший крок і жест доброї волі з нашого боку... Не ми запроваджували ці обмеження, всі дії ми робили лише у відповідь. Ми завжди готові до відновлення повноформатної співпраці з Україною", - сказав Путін.

Нагадаємо, у вересні російський уряд включив до санкційного списку низку українських політиків, серед яких, зокрема, п'ятий президент України Петро Порошенко і колишній нардеп від "Голосу" та лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук.