ЦВК звільнила весь склад Одеської міської ТВК через порушення законодавства

ЦВК звернулася до Нацполіції для проведення перевірки всіх обставин та вжиття заходів реагування.

Центральна виборча комісія (ЦВК) встановила факт систематичного порушення Одеською міською територіальною виборчою комісією законодавства та достроково припинила повноваження всього її складу.

Про це повідомляє Відділ взаємодії із ЗМІ секретаріату ЦВК.

Зазначається, що під час розгляду скарги однієї з одеських партій, ЦВК встановила факти порушення в діяльності Одеської міської ТВК. У зв'язку з цим ЦВК за власною ініціативою розглянула окремі питання її діяльності. Зокрема, було встановлено, що приймаючи постанови від 11 жовтня 2020 року № 159 та 160 про реєстрацію кандидатів у депутати Одеської міської ради, висунутих Одеською міською організацією політичної партії “Блок Дмитра Голубова” та про реєстрацію кандидата на посаду Одеського міського голови, висунутого вказаною організацією, а також постанову № 155 про реєстрацію кандидатів у депутати Одеської міської ради, висунутих Одеською обласною організацією Політичної партії "НАШ КРАЙ", Одеська міська ТВК ухвалила рішення всупереч рішенням судів, які набрали законної сили.

"Таким чином вказана комісія перевищила свої повноваження повторно, усупереч уже встановленим судом обставинам та фактам, надавши оцінку документам, поданим для реєстрації кандидатів у депутати Одеської міської ради та кандидата на посаду Одеського міського голови, висунутих вказаною місцевою організацією політичної партії", - мовиться у повідомленні.

"ЦВК скасувала вищевказані постанови Одеської міської ТВК, встановила факт систематичного порушення цією виборчою комісією законодавства та достроково припинила повноваження всього її складу", - йдеться у повідомленні ЦВК.

ЦВК дозволила партіям не пізніше 17 години 14 жовтня 2020 року подати до комісії кандидатури нових членів Одеської міської ТВК для включення до її складу.

Новий склад Одеської міської ТВК має привести свою діяльність та рішення у відповідність із вимогами виборчого законодавства та з урахуванням рішень судів, що набрали законної сили. А також невідкладно вжити необхідних заходів щодо забезпечення належної організації підготовки та проведення місцевих виборів.

ЦВК також звернулася до Нацполіції для проведення перевірки викладених у постанові комісії обставин та вжиття заходів реагування.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія ухвалила порядок голосування на місцевих виборах хворими на коронавірус та людям із симптомами ГРВІ.