На всеукраїнське опитування можуть винести легалізацію медичного канабісу, - ЗМІ

Однією з тем всеукраїнського опитування 25 жовтня, яке відбудеться одночасно з місцевими виборами, може стати легалізація медичного канабісу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформоване джерело.

За його словами, таким чином у команді президента України Володимира Зеленського хочуть підвищити явку молоді на місцевих виборах.

Проте ні в Офісі президента, ані в партії "Слуга народу" цю інформацію виданню офіційно підтвердити не змогли.

При цьому кілька співрозмовників уточнили, що питання Донбасу під час опитування порушувати не будуть.

Про те, що 25 жовтня біля виборчих дільниць проведуть опитування українців, Зеленський розповів сьогодні. Він заявив, що в опитуванні буде п'ять "дуже важливих питань", але яких саме - не сказав.

Згодом член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко додав, що це опитування буде добровільним, його проводитимуть біля дільниць волонтери.

Перше питання з опитування озвучать 14 жовтня, решту чотири - по одному кожного наступного дня.

У Комітеті виборців України повідомили, що проведення всенародного опитування в день голосування не передбачене Виборчим кодексом України.

В Офісі президента заявили, що анонсоване Зеленським опитування "не матиме прямих юридичних наслідків".

Зауважимо, що на початку вересня спікер Верховної ради Дмитро Разумков заявив, що Україна не готова до легалізації марихуани, зброї та проституції.

Нагадаємо, ексголова МОЗ Уляна Супрун виступала за легалізацію канабісу для застосування в медичних цілях. Вона стверджувала, що медичний канабіс має безліч доведених лікувальних і паліативних ефектів і дозволений у 25 штатах США, Австралії, Канаді, його використання давно врегульовано в багатьох європейських країнах.

Відповідна петиція набрала необхідні 25 тис. підписів. Після чого 20 травня в Раді було зареєстровано законопроєкт, який передбачає легалізацію медичної марихуани, на його підтримку виступили понад 100 депутатів. Законопроєкт повинні були розглянути на першому пленарному засіданні Ради після реєстрації, його включили до порядку денного, але черга до проєкту закону так і не дійшла.

За інформацією Української асоціації медичного канабісу, відсутність доступу українських громадян до медичного канабісу "порушує конституційне право близько 2 млн громадян на життя і доступ до ефективного лікування".

Супрун повідомила, що МОЗ подавало на останні засідання уряду Гройсмана проєкт змін до постанови Кабміну з метою легалізації медканабісу в країні, проте міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заблокував розгляд.