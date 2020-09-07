Разумков вважає, що Україна не готова до легалізації марихуани, зброї та проституції

Спікер парламенту не підтримує легалізацію марихуани навіть у медичних цілях.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що українське суспільство не готове до легалізації легких наркотиків, проституції та зброї.

Про це спікер парламенту заявив в інтерв'ю виданню "Українські новини".

Разумков сказав, що суспільство не готове до легалізації короткоствольної зброї.

"Я не впевнений, що суспільство в повній мірі до цього готове", - зазначив голова ВР.

За його словами, легалізація проституції теж не на часі.

"Вважаю, що це не для українських реалій. Не думаю, що ментально, релігійно та історично українське суспільство буде готове до легалізації цієї сфери послуг", - зауважив спікер парламенту.

Разумков також не підтримує легалізацію легких наркотиків, навіть у медичних цілях.

"Не підтримую цю ідею. Я сам ніколи не вживав, і якщо ми говоримо про медичні цілі, то в нас дуже часто під красивою вивіскою з'являються погані ідеї. Тому не підтримую", - додав голова ВР.

Нагадаємо,у вересні 2019 року колишня в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун заявляла, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков блокував легалізацію медичного канабісу.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський відхилив петицію про легалізацію зброї.