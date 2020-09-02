Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков офіційно оголосив про виключення депутата Гео Лероса з фракції "Слуга народу".

Про це він повідомив під час засідання парламенту.

"Відповідно до ст.60 закону України про Регламент Верховной Ради України, повідомляю про виключення із складу депутатської фракції політичної партії "Слуга народу" у Верховній раді IX скликання народного депутата Лероса Гео Багратовича.

Лерос прокоментував своє виключення з фракції і подякував тим колишнім однопартійцям, які його підтримували.

"Шановні депутати "СН", я хочу подякувати тим, хто мене підтримав, та тим, хто робить мене сильнішим. Я добре знаю, казати правду - невигідно, навіть небезпечно. Учора мені додали ще дві кримінальні справи, а у п’ятницю мені спалили авто, але я почуваю себе прекрасно, бо я вільна людина... Ще нікого не виключали з фракції так підло, під тиском збираючи підписи за спиною. Мені прикро, що ви стали учасниками цієї ганебною події", - написав він у фейсбуці.

"Окрема зневага до Арахамії (голова фракції "СН", - ред.), який мені «зливав» інформацію з Офісу президента, а паралельно догоджав Зеленському та Офісу президента, допомагаючи «грати» проти мене, так само як він сьогодні озвучив брехливі темники Подоляка. Весь цей цинізм - сигнал для кожного з вас, що щось в країні не так. Пане Президенте, ви стверджуєте, що будь якою ціною хочете миру, але мир у боягуза наступає з білим прапором в руках", - додав Лерос.

Нагадаємо, вчора, 1 вересня, Лероса виключили з фракції "Слуга народу" за критику президента. Зокрема, Лерос під час виступу з трибуни відповів на заяву Володимира Зеленського про “мікробів” у партії "СН". Президент під час свого виступу на з’їзді партії заявив, що деякі люди "забули, для чого потрапили в парламент". "Вони - мікроби, вони бактерії в вашому здоровому організмі, але, на щастя, їх дуже мало, і вони слабкі", - сказав він.

Лерос, у свою чергу, заявив, що "Зеленський злився зі старою системою". "Саме ви своїми мікробами та бактеріями брехні заразили цілу країну, згаявши шанс великої держави, обмінявши його на конверти від олігарха. Ви здали країну в оренду цим олігархам, чим самі собі підписали вирок", - сказав він.

9 березня Лерос виклав у фейсбуці відео, на яких людина, схожа на Дениса Єрмака (брата голови Офісу президента), проводить переговори про працевлаштування неназваних осіб на посади в органах влади. У відповідь голова ОП звернувся в СБУ і Держбюро розслідувань, щоб встановити походження відео, і звинуватив Лероса в помсті за зрив кадрового призначення. Імені цієї людини він не назвав, але 3 березня, за день до відставки, Кабмін Олексія Гончарука намагався призначити заступником міністра інфраструктури Іллю Сагайдака, колишнього заступника голови КМДА Віталія Кличка.

Андрій Єрмак вважає, що публікація відео з його братом була "спланованою акцією перед позачерговим засіданням Верховної Ради", а у Лероса "був особистий мотив". Брат Єрмака назвав оприлюднені Леросом відео "нарізкою з вирваним контекстом". Президент Зеленський назвав Лероса аферистом.