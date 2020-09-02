Арахамія про Лероса: "Ми йому фактично допомогли не втратити мандат"

Глава фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія заперечує, що президент України Володимир Зеленський телефонував і вимагав виключити Гео Лероса із фракції.

Про це повідомляє РБК-Україна.

"Ні, це неправда (про дзвінок президента, - ред.)... У нього був конфлікт з очільником Офісу президента, ми до цього як фракція ставилися абсолютно нейтрально", - заявив Арахамія.

За його словами, Лерос уже пів року критикував главу держави, однак фракція у це не втручалася.

"Але коли ти знаходишся в партії президента і починаєш вже чіпати президента, і кажеш, що мені президент не подобається, я критикую його програму, його дії... Це нормальний процес, коли людина скаже, мені не подобається тут знаходитися - у партії президента - я піду до іншої партії", - сказав Арахамія.

Нардеп також зауважив, що Лерос ішов по виборчому списку партії, і якби він самостійно написав заяву, то втратив би депутатський мандат.

"Тому ми йому фактично допомогли не втратити мандат... Він не самостійно ці тексти пише, я знаю, хто йому пише, але не буду казати... Вже півроку його статистика голосувань 15% від голосувань фракції", - зазначив Арахамія.

Нагадаємо, вчора Гео Лероса виключили з фракції "Слуга народу" після критики президента Володимира Зеленського.

Раніше "Слуга Народу" зібрала понад 70% підписів за виключення нардепа з фракції за критику президента.

9 березня Лерос виклав у фейсбуці відео, на яких людина, схожа на Дениса Єрмака (брата голови Офісу президента), проводить переговори про працевлаштування неназваних осіб на посади в органах влади. У відповідь голова ОПУ звернувся в СБУ і Держбюро розслідувань, щоб встановити походження відео, і звинуватив Лероса в помсті за зрив кадрового призначення. Імені цієї людини він не назвав, але 3 березня, за день до відставки, Кабмін Гончарука намагався призначити заступником міністра інфраструктури Іллю Сагайдака, колишнього заступника голови КМДА Віталія Кличка.

Андрій Єрмак вважає, що публікація відео з його братом була "спланованою акцією перед позачерговим засіданням Верховної Ради", а у Лероса "був особистий мотив". Брат Єрмака назвав оприлюднені Леросом відео "нарізкою з вирваним контекстом".

Президент Володимир Зеленський назвав депутата від "Слуги народу" Гео Лероса аферистом.

У серпні Лерос заявив, що невідомі особи спалили його авто, припарковане біля будинку.