Зеленський призначив Стефанішину головою Комісії з питань євроатлантичної інтеграції

Президент Володимир Зеленський призначив Ольгу Стефанішину головою Комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції. Водночас глава держави звільнив Вадима Пристайка з посади голови Комісії.

Відповідний указ №370/2020 від 1 вересня оприлюднений на сайті президента.

"Призначити головою Комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції України Стефанішину Ольгу Віталіївну - Віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, звільнивши від виконання цих обов'язків В. Пристайко", - йдеться в указі.

Комісія з питань координації євроатлантичної інтеграції є допоміжним органом при президентові. Серед основних завдань комісії - сприяння узгодженому виконанню центральними органами виконавчої влади, іншими державними органами, що входять в національну систему координації євроатлантичної інтеграції України, заходів в рамках реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в НАТО, підвищення ефективності виконання пріоритетних завдань щодо досягнення критеріїв, необхідних для членства в НАТО.