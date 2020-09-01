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"Слуга народу" зібрала понад 70% підписів за виключення Лероса з фракції за критику Зеленського

Нардеп відповів на вчорашню заяву про "мікробів". 

"Слуга народу" зібрала понад 70% підписів за виключення Лероса з фракції за критику Зеленського
Гео Лерос
Фото: http://mip.gov.ua

Нардепи “Слуги народу” почали збір підписів за виключення народного депутата Гео Лероса з фракції.

Наразі зібрано вже понад 70% необхідних голосів, повідомила у коментарі LB.ua нардепка Ірина Верещук.

"Я бачила такі підписні листи і бачила у своїй групі в тому числі. Те, що я встигла побачити, бо я підійшла до керівника фракції, спитала, чи дійсно це підписні листи, яке видає керівництво фракції - він підтвердив, дійсно, це підписні листи. Кажуть, що наразі йдеться про 70% фракції", - зазначила Верещук.

На її думку, тригером такого рішення стала сьогоднішня заява Лероса, в якій він критикував президента.

"Це стало рушійною точкою, тому що справді іде неприхована критика президента, в тому числі фракції, за помилки, які мав би співрозділяти сам Гео Лерос, як я думаю. Бо справді, якщо є критика і вона є конструктивною, вона, звичайно, допомагає процесу. Коли ми критикуємо один одного за якісь законопроєкти, і натомість пропонуємо якийсь вихід, це, звичайно, одна справа. А коли ми просто виходимо і систематично критикуємо президента, фракцію і всіх решта і нічого при цьому не пропонуємо - я вважаю, це краще робити поза межами фракції", - додала Ірина Верещук, зазначивши, що нардепи її фракції прийши до парламенту "за спиною президента Зеленського". 

Сьогодні після відкриття четвертої сесії парламенту Лерос під час виступу з трибуни відповів на вчорашню заяву президента Володимира Зеленського про “мікробів” у партії СН.

Зеленський під час виступу на з’їзді партії “Слуга народу” заявив, що деякі люди забули, для чого потрапили в парламент. “Вони мікроби, вони бактерії в вашому здоровому організмі, але, на щастя, їх дуже мало, і вони слабкі”.

Лерос же заявив, що “Зеленський злився зі старою системою”.

“Саме ви своїми мікробами та бактеріями брехні заразили цілу країну, згаявши шанс великої держави, обмінявши його на конверти від олігарха. Ви здали країну в оренду цим олігархам, чим самі собі підписали вирок", - заявив Лерос. 

Нардепка Єлизавета Ясько також прокоментувала збір підписів на своїй сторінці в Facebook, зазначивши, що утрималася від ухвалення рішення.

Нагадаємо, що 9 березня Лерос виклав у фейсбуці відео, на яких людина, схожа на Дениса Єрмака (брата голови Офісу президента), проводить переговори про працевлаштування неназваних осіб на посади в органах влади. У відповідь голова ОПУ звернувся в СБУ і Держбюро розслідувань, щоб встановити походження відео, і звинуватив Лероса в помсті за зрив кадрового призначення. Імені цієї людини він не назвав, але 3 березня, за день до відставки, Кабмін Гончарука намагався призначити заступником міністра інфраструктури Іллю Сагайдака, колишнього заступника голови КМДА Віталія Кличка. 

Андрій Єрмак вважає, що публікація відео з його братом була "спланованою акцією перед позачерговим засіданням Верховної Ради", а у Лероса "був особистий мотив". Брат Єрмака назвав оприлюднені Леросом відео "нарізкою з вирваним контекстом". 

Президент Володимир Зеленський назвав депутата від "Слуги народу" Гео Лероса аферистом.

У серпні Лерос заявив, що невідомі особи спалили його авто, припарковане біля будинку. 

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