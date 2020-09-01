​Експрем'єр Гончарук влаштувався на роботу в аналітичний центр

Олексій Гончарук став аналітиком у неурядовій американській організації "Центр Євразія".

Колишній прем'єр-міністр Олексій Гончарук знайшов собі нову роботу - він увійде до команди "Eurasia Center" - аналітичного центру в структурі американської Атлантичної ради.

Про це повідомив "Eurasia Center" у Twitter.

"Центр Євразія" має честь оголосити, що Олексій Гончарук приєднається до нас в якості нового видатного співробітника. Перебуваючи на посаді прем’єр-міністра України в 2019-2020 роках, Олексій Гончарук очолював орієнтований на реформи уряд. Ми надзвичайно раді вітати його у команді", - йдеться в повідомленні.

The Atlantic Council's Eurasia Center is honored to announce that @O__Honcharuk will be joining as our new distinguished fellow. Serving as Ukraine's prime minister from 2019 to 2020, Oleksiy Honcharuk led a reform-oriented government. We're excited to welcome him to the team. — Eurasia Center (@ACEurasia) August 31, 2020

На сайті організації зазначено, що Гончарук є експертом у політичній, фіскальній і структурній реформах.

"Центр Євразія" входить до складу Атлантичної ради - неурядової організації США, яка спеціалізується на міжнародних відносинах. Організація була заснована в США 1961 року.

Нагадаємо, наймолодший прем'єр-міністр в історії України Гончарук устиг попрацювати лише пів року (з 29 серпня 2019 року по 4 березня 2020-го). Потім Верховна Рада замінила його на віцепрем'єра Дениса Шмигаля.

До призначення керівником уряду Гончарук працював в аналітичному центрі BRDO та Офісі президента України (заступником голови ОП).

Після звільнення з посади Гончарук говорив про плани залишитися в публічній політиці.