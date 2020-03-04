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​Рада утвердила состав Кабмина Шмыгаля

Министров проголосовали пакетом.

Фото: Макс Требухов

Верховная Рада утвердила состав правительства Дениса Шмыгаля.

За это проголосовали 277 народных депутатов.

В новое правительство вошли:

  • Вадим Пристайко - вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции (вместо Дмитрия Кулебы)
  • Алексей Резников - вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий (новая должность)
  • Михаил Федоров - вице-премьер - министр цифровой трансформации
  • Арсен Аваков - министр внутренних дел
  • Сергей Бессараб - министр по делам ветеранов (новая должность)
  • Вадим Гутцайт - министр молодежи и спорта (новая должность)
  • Илья Емец - министр здравоохранения (вместо Зоряны Скалецкой)
  • Владислав Криклий - министр инфраструктуры
  • Марина Лазебная - министр социальной политики (вместо Юлии Соколовской)
  • Денис Малюська - министр юстиции
  • Олег Немчинов - министр Кабинета министров (вместо Дмитрия Дубилета)
  • Игорь Уманский - министр финансов (вместо Оксаны Маркаровой)
  • Алексей Чернышов - министр развития громад и территорий (вместо Дениса Шмыгаля)

Отдельными решениями Верховная Рада назначила министром по квоте президента Украины - главу МИД Дмитрия Кулебу и главу Минобороны Андрея Тарана.

Без министров будут Министерство развития экономики и сельского хозяйства, Министерство развития и защиты окружающей среды, Министерство образования и науки, Министерство культуры.

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