Стало известно, как будет выглядеть кабинет Шмыгаля.

Фото: Макс Требухов

Премьер-министр Денис Шмыгаль внес в Верховную Раду представление о назначении 10 министров и трех вице-премьеров. Еще двух министров предложил президент Владимир Зеленский.

Кабинет Шмыгаля будет выглядеть так:

Вадим Пристайко - вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции (вместо Дмитрия Кулебы)

Алексей Резников - вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий (новая должность)

Михаил Федоров - вице-премьер - министр цифровой трансформации

Арсен Аваков - министр внутренних дел

Сергей Бессараб - министр по делам ветеранов (новая должность)

Вадим Гутцайт - министр молодежи и спорта (новая должность)

Илья Емец - министр здравоохранения (вместо Зоряны Скалецкой)

Владислав Криклий - министр инфраструктуры

Марина Лазебная - министр социальной политики (вместо Юлии Соколовской)

Денис Малюська - министр юстиции

Олег Немчинов - министр Кабинета министров (вместо Дмитрия Дубилета)

Игорь Уманский - министр финансов (вместо Оксаны Маркаровой)

Алексей Чернышов - министр развития громад и территорий (вместо Дениса Шмыгаля)

Кандидатов на должность министра обороны и министра иностранных дел по законодательству предлагает президент Украины.

Андрей Таран - министр обороны (вместо Андрея Загороднюка)

Дмитрий Кулеба - министр иностранных дел (вместо Вадима Пристайко)

Без министров будут Министерство развития экономики и сельского хозяйства, Министерство развития и защиты окружающей среды, Министерство образования и науки, Министерство культуры.

По данным источника LB.ua в руководстве фракции "Слуга народа", Шмыгаль попросил две недели на то, чтобы найти кандидатуры министров на вакантные места.

До тех пор ведомствами должны руководить первые заместители министра. Сейчас это Павел Кухта, Виталий Шубин, Юрий Полюхович и Анатолий Максимчук соответственно.