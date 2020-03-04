"Шесть месяцев - это очень короткий срок, чтобы оценивать результаты любого правительства".

Премьер-министр Алексей Гончарук считает, что шесть месяцев - слишком короткий срок для того, чтобы оценить результаты работа Кабинета министров, но его правительство "заложило фундамент" для работы преемников.

Об этом он сказал на внеочередном заседании Верховной Рады перед увольнением.

Фото: Макс Требухов

"Шесть месяцев - это очень короткий срок, чтобы оценивать результаты любого правительства. Хотя отдельные результаты нашей с вами работы украинцы уже видят в платежках. За этот период мы заложили фундамент для перезагрузки страны - рекордно низкая инфляция рекордно выгодное размещение еврооблигаций. Анбандлинг «Нафтогаза», запуск рекордной приватизации, первые концессионные конкурсы, доступные кредиты для предпринимателей. Все это мы начали вместе с вами. И это нужно продолжать", - отметил Гончарук.

Он также заявил, что в его правительстве не было коррупции и Кабмин "системно с ней боролся с первого дня до последнего".

Фото: Макс Требухов

"В сентябре журналисты спросили меня о борьбе с коррупцией и привели пример «Центрэнерго». Я пообещал, что до конца отопительного сезона мы решим этот вопрос - и мы это сделали. Решение по этой компании уже принято. Вместе с этим - мы изменили менеджмент еще в десятках других государственных компаний, которые годами были коррупционными кормушками (ОПЗ, Энергоатом, Артемсоль и т.д.). Несмотря на статусы и фамилии. Правила одинаковы для всех", - добавил Гончарук.

По его мнению, Кабмин принял ряд сложных решений, из-за чего его "атаковала" старая система.

"Поэтому нас атаковали особенно настойчиво в последние месяцы. Несмотря на сопротивление старой системы, наше правительство приняло десятки трудных решений. Но на пути изменений нельзя делать шаг вперед и два шага назад", - подчеркнул Гончарук, добавив, что независимо от статуса он "будет работать на то, чтобы Украина была успешной".

Напомним, сегодня Верховная Рада уволила премьер-министра Гончарука и его правительство.

Слухи о том, что президент Владимир Зеленский ищет нового премьер-министра, появились в конце февраля. Сначала говорили, что эту должность может занять Сергей Тигипко, но в конечном итоге ее решили отдать вице-премьеру Денису Шмыгалю.

Гончарук заявил, что не писал никаких заявлений об увольнении, а его "увольняют, сколько он себя помнит". Но вскоре после этого Зеленский созвал парламент на внеочередное заседание на 16:00 4 марта для рассмотрения, в том числе, кадровых вопросов. 3 марта стало окончательно известно, что Зеленский предлагает назначить премьером Шмыгаля и основательно поменять состав Кабмина.

Выступая в Раде 4 марта, Зеленский похвалил правительство Гончарука, но отметил, что "не красть - недостаточно". "Это правительство новых лиц, но лиц - недостаточно, нужны новые мозги и новые сердца", - сказал президент.