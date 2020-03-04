Зеленский потребовал результата от правоохранительных органов

"Мы обещали обществу победу над коррупцией, сейчас пока что даже не ничья".

Президент Владимир Зеленский потребовал от правоохранительных органов "результата, которого ждут все: и граждане, и наши международные партнеры".

Об этом он сказал во время выступления на внеочередном заседании Верховной Рады.

Зеленский пошутил, что в Украине уже шесть правоохранительных органов и не хватает только одного до "семи нянек, у которых дитя без глазу".

"Как долго украинскому обществу ждать результата в самых резонансных делах? Мы обещали обществу победу над коррупцией, сейчас пока что даже не ничья" - сказал президент.

Он заявил, что с нетерпением ждет отчета правоохранительных органов.

"Президент не влияет на их работу, к сожалению. Но я бы хотел сделать нашим правоохранительным органам два подарка: первый - это календарь, он должен напомнить, что на улице уже весна", - сказал Зеленский, намекнув на свое предвыборное обещание "Весна придет - будем сажать".

"Второй - это Уголовный кодекс Украины. Есть подозрение, что у кое-кого его нету, к сожалению. Надеюсь, он станет вашей настольной книгой", - сказал он.

Зеленский отметил: еще летом руководители правоохранительных органов говорили о том, что для результата им нужна только "политическая воля". "Я вам ее дал, возьмите ее. Говорили: отмените телефонное право - пожалуйста. Никто сверху не спускает фамилии, на которые нужно обратить внимание. Если бы я вмешивался, некоторые люди это уже бы ощутили", - сказал он.