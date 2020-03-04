Пять кандидатов в министры отказались от предложенных должностей в Кабмине (обновлено)

Руководитель КБ "Луч" Олег Коростылев, министр экономразвития Тимофей Милованов и экономист Роман Жуковский отказались от предложенных им должностей в новом Кабинете министров. Об этом в Telegram сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

По его информации, об отказе этих кандидатов войти в состав обновленного правительства сказал вероятный преемник Гончарука на должности премьера Денис Шмыгаль.

Таким образом, Коростылев отказался от должности вице-премьера по оборонной промышленности, Жуковский отказался быть министром экономразвития, а Тимофей Милованов не захотел переходить на должность министра агропромышленного комплекса.

Информацию об отказе Милованова подтвердили и источники "Интерфакс-Украина". При этом он не будет оставаться и на своей нынешней должности главы министерства экономразвития.

Обновление 13:59. Глава комитета по вопросам финансов Данило Гетманцев подтвердил журналистам, что Милованов отказался от должности в новом правительстве, добавили "Интерфакс Украина".

"Милованов сообщил, что он отказался от этой должности. Он не объяснил почему, я его не спрашивал, но очевидно он не видит как тот участок работы, который ему был предложен, организовать", - пояснил он.

Обновление 15:07. По данным источников LB.ua, от должностей также отказались министр образования и науки Анна Новосад, министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский.

До сих пор не решен вопрос с новым руководителем Минэкоэнерго.

Обновление 15:52. На финальном заседании фракции "Слуги народа" в среду объявили, что вакантными остаются должности министров культуры, образования, энергетики и экономики. Там будут исполняющие обязанности министра.

Андрей Таран на должность министра обороны согласился, хотя еще за несколько часов до этого источники заявляли, что его назначение отменяется.

Напомним, вчера появилась информация о кандидатах на должности министров в правительстве после объявления об отставке Алексея Гончарука. Место самого премьера должен занять вице-премьер - министр громад и территорий Денис Шмыгаль.

Заявление об отставке Гончарук написал 3 марта. 4 марта в Раде зарегистрировали проект постановления об его отставке.