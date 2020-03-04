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Рада прошла 62% правок к законопроекту о земле

Рассмотрение поправок продолжится в четверг.

Рада прошла 62% правок к законопроекту о земле
Фото: Макс Левин

Верховная Рада в среду продолжила рассматривать поправки к законопроекту №2178-10 об обороте земель сельскохозяйственного назначения.

В течение утреннего заседания депутаты прошли около 200 поправок и завершили эту работу после поправки №2516. Таким образом, за восемь пленарных дней депутаты рассмотрели уже больше 62% поправок.

Следующий раз депутаты соберутся в зале для рассмотрения правок 5 марта.

Напомним, в первом чтении законопроект о земле приняли еще в середине ноября. Ко второму чтению были поданы больше 4 тысяч правок.

Законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения предполагает открытие рынка с октября 2020 года.

Он разрешает гражданам Украины и украинским компаниям без иностранных бенефициаров покупать до 10 тыс. гектаров земли в одни руки. Покупка разрешена только через безналичный расчет и при подтверждении законности происхождения средств.

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