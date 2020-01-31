«Земельный баттл». Второй раунд

Верховная Рада готовится принять во втором чтении и в целом законопроект о рынке земли . Именно на нем «зелёный турборежим» и сломался впервые – из-за многочисленных акций против отмены моратория на продажу земли с/г назначения и блокирования работы парламента оппозицией. Но «Слуги народа» все-таки намерены «добить» землю уже на новой сессии, которую откроют 4 февраля.

Фото: EPA/UPG Митинг против земельной реформы под стенами парламента, 12 ноября 2019.

Превью с боями

13 ноября Рада в условиях, когда под парламентом проходил очередной митинг против рынка земли, а под куполом «Батькивщина» Юлии Тимошенко и ОПЗЖ блокировали президиум и трибуну, все-таки приняла в первом чтении законопроект 2178-10 об обороте земель сельхозназначения. Основной претензией оппозиции была норма о возможности покупки земли иностранными гражданами или юрлицами с конечным таким же бенефициаром с 2024 или для аграрных компаний, которые уже проработали на территории Украины два года. Во-вторых, «Батькивщину», ОПЗЖ, «Европейскую солидарность», Голос» не устраивала норма о возможности покупки земли «в одни руки» в размере 200 тыс.га. Важно, что большинство аграрных объединений также выступили против этой нормы, мотивируя это тем, что в таком случае малые и средние фермеры будут полностью поглощены крупными агрохолдингами.

Тогда «слуги» пообещали, что ко второму чтению будут внесены правки о запрете купли-продажи земли иностранцами или только после проведения референдума. И заверили, что внесут поправку о снижении максимального лимита в гектарах. В кабинете спикера Дмитрия Разумкова представители все фракций подписали соответствующий Меморандум, включая обязательство, что все поправки будут рассматриваться строго по Регламенту – по отдельности и с процедурой голосования.

Впрочем, это не остановило акции протеста. 17 декабря, несмотря на то, что вопроса по земле не было в повестке работы парламента, Нацкорпус пошел в атаку на полицию, в результате чего пострадали более десятка человек с обеих сторон. Как в старые времена, вновь была разобранная брусчатка на площади Конституции, были разбитые до крови головы и попытки установить палатки.

Фото: Макс Требухов

Аграрный комитет в это время начал в режиме нон-стоп перед новогодними праздниками рассматривать более 4 тыс. поправок, в основном поданных двумя фракциями - «Батькивщиной» и ОПЗЖ. Главное, что подавляющее их большинство дублировали по сути друг друга, что в «Слуге народа» сразу же назвали законодательным спамом и попыткой оппозиции попросту максимально затянуть сам процесс. Одно из «ночных» заседаний аграрного комитета сопровождалось, прямо скажем, жаркими баталиями: Юлия Владимировна эффектно разбрасывала листы с поправками к закону со стола главы комитета Николая Сольского, а представитель ОПЗЖ Илья Кива пытался устроить драку. Все это не помешало комитету 28 декабря рекомендовать Раде принять закон ко второму чтению.

Что «слепили»

14 января депутаты вернулись с продолжительных рождественских каникул в сессионный зал. «Земля не будет рассматриваться на этой неделе. Ведь мы хорошо понимаем, если зайдём в этот процесс рассмотрения во втором чтении, это на месяц, а то и два может заблокировать работу Рады», – рассказывал в кулуарах глава фракции «слуг» Давид Арахамия.

Юлия Тимошенко в эмоциях обвиняла монобольшинство в шулерстве и нарушении договоренностей, прописанных в том самом Меморандуме. Мол, «слуги» не поддержали ни одну из оппозиционных правок. Более того, хотят «сбить» все идентичные правки в таблицы, чтобы потом по-быстрому в турборежиме протолкнуть закон в целом.

3 января текст со сравнительными таблицами был обнародован на сайте парламента. Что же изменили депутаты профильного комитета ко второй редакции? В сухом остатке комитет отклонил почти все из 4016 поправок и учел только две. Первая – техническая и она просто меняет название законопроекта на «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об условиях оборота земель сельскохозяйственного назначения». А вторая – снижает лимит на покупку земли с 210 до 10 тыс. га.

Фото: pershij.com.ua

«Общая площадь земельных участков сельскохозяйственного назначения в собственности гражданина не может превышать десяти тысяч гектаров. Общая площадь земельных участков сельскохозяйственного назначения в собственности юридического лица (кроме банков и кредитных учреждений) не может превышать общей площади земельных участков сельскохозяйственного назначения, которые могут находиться в собственности всех ее участников (членов, акционеров), но не более десяти тысяч гектаров», – отмечается в тексте.

Новацией ко второму чтению стал запрет иностранцам к рынку земли и проведение референдума на этот счёт: «Обретение права собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения юридическими лицами, созданными и зарегистрированными по законодательству Украины, участниками (учредителями) или конечными бенефициарными собственниками (контроллерами) которых являются лица, не являющиеся гражданами Украины, может осуществляться со дня при условии одобрения этого на референдуме», – дословно звучит эта правка.

Фото: Макс Требухов

Но даже в случае проведения референдума и положительного ответа насчёт доступа иностранцев, продаже все равно не подлежат земли, расположенные ближе 50 километров от границы, если она не проходит по морю. Рынок земли также будет закрыт для компаний, конечными бенефициарами которых являются граждане России или иностранные государства, для компаний, где конечных бенефициаров нельзя будет установить. Или для компаний, зарегистрированных в оффшорных зонах, для физических и юрлиц, которые попали под санкции.

Все это не устроило оппозицию, которая уже обвинила «слуг» в заложенном «гибридном» механизме, который опосредованно, но все же позволит иностранцам получать право собственности на землю. Речь идёт о праве банков брать землю в залог под кредиты. Более того, для банков не будет действовать лимит в 10 тыс.га. Правда, в этой редакции банки обяжут продать эту землю в течение двух лет.

В «Батькивщине» в один голос назвали это обманом украинского народа и скрытым разрешением для иностранцев без какого-либо ограничения скупить всю нашу землю.

Министр и главный «идеолог» земельной реформы Тимофей Милованов признал: «Да, все банки будут иметь право кредитовать «под землю», независимо от формы собственности. То есть банки с иностранным капиталом могут кредитовать землю, получать землю в залог, но должны продать ее. Если банки не продают землю в течение двух лет, земля конфискуется на опальной основе. Государство выставляет землю на продажу, забирает расходы и остаток возвращает банку». Именно эта норма при рассмотрении во втором чтении, похоже, станет одним из основных камней преткновения.

Неоднозначный прогноз

Перед закрытием второй сессии IX созыва Арахамия прогнозировал, что в феврале депутаты таки возьмутся за землю.

Фото: Анна Стешенко

Правда, за несколько дней до открытия новой сессии замглавы фракции «Слуга народа» Александр Корниенко в комментарии LB.ua был не столь оптимистичен. «Знаете, сложно, очень сложно сказать, когда начнём рассмотрение во втором чтении. Но думаю, что уже в ближайший понедельник (3 февраля) что-то прояснится. Вопрос, скорее всего, будет подниматься на согласительном совете. Но мы пока не понимаем позицию всех фракций. Вероятно, что вопрос будет включён в повестку. Но дойдём ли мы до него уже в первую неделю февраля?», – с явной неуверенностью на этот счёт говорил он.

Негласно в «Слуге» признаются: в самой фракции, как и ранее во время голосования в первом чтении, есть те, кто не поддерживает закон. «Это мажоритарщики, которым в округах под приемные то землю привезут камазом, то гроб. А то и мама звонит в истерике: «Как же ты, сынок, землю распродать дашь?», – утверждают собеседники LB.ua

Партия власти рассчитывает на голоса групп «За будущее» (состоящая из мажоритарщиков, не голосовавших в первом чтении) и «Доверие». Примечательно, глава последней, Олег Кулинич, в общении с LB.ua сразу после создания группы допустил, что поддержка закона о земле вполне может быть.

Фото: Макс Требухов

Главная же надежда «Слуг» – это фракция «Голос», чьи лидеры однозначно заявили, что поддерживают свободный рынок земли – но при условии, что их требования будут учтены.

«Норма по уменьшению показателя концентрации земли в одних руках – не самая главная. Только так думать – это самая опасная ошибка. Речь идёт о том, что (ко второму чтению), отсутствуют механизмы финансирования для выкупа земли и развития бизнеса, – заявила депутат «Голоса» Юлия Клименко. По ее словам, «Голос» предлагает провести земельную реформу комплексно и в два этапа. Первый – продажа земельных участков до 5 тыс.га украинским физлицами и фермерским хозяйствам. Второй этап – продажа земли украинским юрлицам – с ограничением до 60 тыс.га и ограничением в 0,15% по всей стране, 5% – по области и 35% по ОТГ. Также в «Голосе» настаивают на том, чтобы нынешний арендатор получил первоочерёдное право выкупа.

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30 января, в четверг, перед началом пленарной недели аграрный комитет собрался на очередное заседание, где планировали продолжить рассмотрение таможенного тарифа. Но большинство «слуг» решило продолжить рассмотрение поправок к земельному закону – в закрытом режиме для прессы и без трансляции на телеканале «Рада», как было ранее. Юлия Тимошенко назвала такое заседание фейковым. Ведь уже сама процедура с возвратом к рассмотрению правок, когда законопроект уже рекомендован комитетом, вызывает вопросы соответствия Регламенту. А закрытый режим – ещё одним нарушением договоренностей в Меморандуме. По сему, бои за землю только начинаются.