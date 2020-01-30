Парнаса выгнали со слушаний в Сенате по импичменту Трампа
Парнаса выгнали со слушаний в Сенате по импичменту Трампа
Наама Иссахар: эпопея молодой девушки в отношениях России и Израиля
Наама Иссахар: эпопея молодой девушки в отношениях России и Израиля
Спецпроект "Банды Донбасса". Глава 2. Сурков-Дубовицкий. Текст и контекст транзита
Спецпроект "Банды Донбасса". Глава 2. Сурков-Дубовицкий. Текст и контекст транзита
Рябошапка признал недостаточными доказательства в деле об убийстве Шеремета
Рябошапка признал недостаточными доказательства в деле об убийстве Шеремета
Кива предложил работу водителю, уволенному за отказ выключить в автобусе сериал на русском
Кива предложил работу водителю, уволенному за отказ выключить в автобусе сериал на русском
В Киеве появились билборды со слоганом "Россия - наш главный стратегический партнер" (обновлено)
В Киеве появились билборды со слоганом "Россия - наш главный стратегический партнер" (обновлено)
ПАСЕ, которой больше нет
ПАСЕ, которой больше нет
В Николаеве устроили самосуд над водителем, который насмерть сбил женщину
В Николаеве устроили самосуд над водителем, который насмерть сбил женщину
Нардеп "Слуги народа" Брагарь вступился за водителя, который отказал девушкам выключить российский сериал в автобусе
Нардеп "Слуги народа" Брагарь вступился за водителя, который отказал девушкам выключить российский сериал в автобусе
ГлавнаяПолитика

Первое дело против Микитася ушло в суд

Экс-нардеп обвиняется в нападении на главу поселкового совета в с. Любеч Черниговской области.

Первое дело против Микитася ушло в суд

Государственное бюро расследований направило в суд обвинительный акт в отношении бывшего народного депутата Максима Микитася, который обвиняется в хулиганстве.

Об этом информирует пресс-служба ГБР.

Сообщается, что процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществлялось Офисом генерального прокурора.

"Следствием установлено, что 5 июля 2019 года народный депутат Украины 8 созыва во время агитации на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины в помещении поселкового совета с. Любеч Репкинского района Черниговской области причинил легкое телесное повреждение главе объединенной территориальной общины. При этом вел себя агрессивно, использовал ненормативную лексику, оскорбления и игнорировал замечания присутствующих", - говорится в сообщении.

В случае доказательства вины, обвиняемому грозит наказание в виде штрафа от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 5 лет.

Напомним, что у Микитася есть еще одно подозрение по ч.3 ст.27 ч.5 ст.191 за махинации с недвижимостью.

Кроме того, в декабре у него дома проходили обыски по делу об отмывании денег.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также