Первое дело против Микитася ушло в суд

Экс-нардеп обвиняется в нападении на главу поселкового совета в с. Любеч Черниговской области.

Государственное бюро расследований направило в суд обвинительный акт в отношении бывшего народного депутата Максима Микитася, который обвиняется в хулиганстве.

Об этом информирует пресс-служба ГБР.

Сообщается, что процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществлялось Офисом генерального прокурора.

"Следствием установлено, что 5 июля 2019 года народный депутат Украины 8 созыва во время агитации на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины в помещении поселкового совета с. Любеч Репкинского района Черниговской области причинил легкое телесное повреждение главе объединенной территориальной общины. При этом вел себя агрессивно, использовал ненормативную лексику, оскорбления и игнорировал замечания присутствующих", - говорится в сообщении.

В случае доказательства вины, обвиняемому грозит наказание в виде штрафа от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 5 лет.

Напомним, что у Микитася есть еще одно подозрение по ч.3 ст.27 ч.5 ст.191 за махинации с недвижимостью.

Кроме того, в декабре у него дома проходили обыски по делу об отмывании денег.