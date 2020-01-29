В деле Шеремета проверят аргументы защиты подозреваемых, - Офис генпрокурора

Офис генерального прокурора распорядился провести дополнительные следственные действия по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом информирует пресс-служба ведомства.

Согласно сообщению, 28 января прокуроры, процессуальные руководители в уголовном производстве по убийству Шеремета, предоставили органу досудебного расследования письменные указания о проведении дополнительных следственных (розыскных) действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления, в том числе тщательной проверки, выдвинутых защитой подозреваемых аргументов.

Определены четкие временные рамки для выполнения указаний, по результатам чего будет решаться вопрос о дальнейшем движении производства.

Напомним, организатором убийства Павла Шеремета следствие считает Андрея Антоненко (Риффмастер). К своему замыслу он якобы привлек жительницу Киева, волонтера Юлию Кузьменко (Лиса) и контрактницу Яну Дугарь, а также ряд неустановленных лиц.

По версии следствия, именно Антоненко руководил действиями членов группы, распределил между ними роли, купил боеприпасы, обеспечил транспорт и выбрал время убийства.

Ранее ГБР отказалось расследовать возможную фальсификацию доказательств причастности Дугарь к убийству Шеремета. Однако 24 января ей смягчили меру пресечения.

В тот же день на заседании по Антоненко, адвокаты подозреваемого требовали документы с выводами экспертов относительно роста причастного к преступлению человека, который не совпадает с ростом Антоненко.