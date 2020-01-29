Фото: Вікторія Матола Юрий Евтушенко (в центре) во время заседания суда

Печерский районный суд Киева продлил сроки досудебного расследования по так называемому делу бронежилетов до 5 мая. Решение огласил следственный судья Алексей Соколов, передает корреспондент LB.ua.

Фактически суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения о продлении срока расследования до шести месяцев с момента открытия производства.

По словам прокурора Николая Середы, еще не завершены экспертизы по делу, а также не допрошены свидетели.

Сторона защиты и сами подозреваемые просили сократить сроки расследования, поскольку его продление означает и продлении их мер пресечения. Это означает, что они не смогут работать и получать зарплату.

Фото: Вікторія Матола Сергей Почтаренко ( в центре) во время заседания

Напомним, в ноябре Государственное бюро расследований сообщило о подозрении пяти топ-чиновникам Минобороны в закупке некачественных бронежилетов "Корсар".

Три чиновника Минобороны были арестованы с возможность выйти под залог 76 млн гривен. Это начальник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Дмитрий Марченко, его первый заместитель Сергей Почтаренко и начальник управления контроля качества Михаил Каморянский.

Фото: Вікторія Матола Дмитрий Марченко

Фото: Вікторія Матола Василий Саковец

Фото: Вікторія Матола Михаил Каморянский

Фото: Вікторія Матола Ольга Капинус во время заседания

Еще двум суд избрал домашний арест. Это заместительница начальника Марченко Ольга Капинус и начальник отдела разработки вещественного имущества Василий Саковец. 26 ноября Государственное бюро расследований вручило подозрение владельцу компании, которая производила бронежилеты, по факту закупки которых арестованы чиновники Минобороны.

Им вменяют ч.2 ст. 28, ч. 3 ст. 426 Уголовного кодекса (бездеятельность военной власти по предварительному сговору группы лиц) - закупка некачественных бронежилетов по завышенной цене. Марченко, Капинус и Евтушенко - еще и ч.4 ст.190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой).

11 декабря Киевский апелляционный суд отпустил под круглосуточный домашний арест Сергея Почтаренко. А 12 декабря - Михаила Каморянского. Позже из СИЗО вышел и Марченко. За него внесли залог.

3 января Печерский райсуд Киева 2 января продлил меру пресечения для Каморянского, Почтаренко и Саковца.