Выздоровление от уханского коронавируса зависит от иммунитета – Супрун
Выздоровление от уханского коронавируса зависит от иммунитета – Супрун
Зеленский помолился у Стены плача вместо участия в церемонии с Путиным
Зеленский помолился у Стены плача вместо участия в церемонии с Путиным
​Оппозиция шокирована заявлением Гончарука о передаче "Укрзализныци" в управление Deutsche Bahn
​Оппозиция шокирована заявлением Гончарука о передаче "Укрзализныци" в управление Deutsche Bahn
Российскому комику после шуток о Путине пришлось уехать из страны
Российскому комику после шуток о Путине пришлось уехать из страны
Израиль отдал России Александровское подворье в обмен на арестованную Нааму Иссахар
Израиль отдал России Александровское подворье в обмен на арестованную Нааму Иссахар
Путин предложил "пятерке" ООН новый Потсдам
Путин предложил "пятерке" ООН новый Потсдам
Бывший нардеп Логвинский и экс-первая замминистра юстиции Бернацкая выехали из страны (обновлено)
Бывший нардеп Логвинский и экс-первая замминистра юстиции Бернацкая выехали из страны (обновлено)
На Большой Окружной в Киеве загорелся ТЦ "Мебельный Городок" (обновлено)
На Большой Окружной в Киеве загорелся ТЦ "Мебельный Городок" (обновлено)
Спецпроект «Банды Донбасса». Глава 1. «Союз добровольцев Донбасса»
Спецпроект «Банды Донбасса». Глава 1. «Союз добровольцев Донбасса»
ГлавнаяПраво

Подозреваемой в деле Шеремета Дугарь смягчили меру пресечения (обновлено)

Дугарь должна будет находится в Днепропетровской области.

Фото: Мария Лебедева

Печерский райсуд Киева изменил меру пресечения подозреваемой в деле об убийстве Павла Шеремета Яне Дугарь с круглосуточного домашнего ареста на ночной (с 20:00 до 7:00). Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

Суд также изменил место пребывания Яны Дугарь: она должна пребывать в месте расположения военной части в Гвардейское Днепропетровской области, чтобы смогла продолжать службу. Тогда как раньше она проживала в Киеве.

Фото: Мария Лебедева

Фото: Мария Лебедева

Отметим, что решение о смягчении меры пресечения действует до 8 февраля, как и предыдущее решение о круглосуточном домашнем аресте.

Адвокаты подали ходатайство об изменении меры пресечения в отношении Дугарь с домашнего ареста на личное обязательство. По их словам, они воспользовались своим правом подать такое ходатайство через 30 дней после того, как была избрана мера пресечения.

«Если бы УПК предусматривал возможность отменить меру пресечения, мы бы на этом настаивали. Но он предполагает лишь изменить на наименее обременительный, это личное обязательство, - объясняет в комментарии LB.ua один из адвокатов Дугарь Виталий Коломиец. - Подозрение не обосновано, риски отсутствуют. Единственное доказательство, поданное прокуратурой, содержит признаки фальсификации (скорее всего, речь идет об экспертизе - LB.ua). Других доказательств у них нет. Они не могут ответить, какой рост той девушки на фото, где телефонные соединения, доказательства, что девушка на их фото фотографировала другие камеры. Одна поддельная экспертиза».

Адвокат считает, что формулировка в экспертизе «отдельные признаки частично совпадают» не могут служить основанием для вывода, что на изображениях, которые сравнивались, - именно Дугарь.

Дополнительным аргументом защиты было то, что Дугарь не имеет сегодня никакой возможности себя обеспечить. Защита просила предоставить возможность ей ходить на работу. Единственное, чем она сейчас может себя обеспечивать, это военная служба. Воинская часть Дугарь находится в поселке Гвардейском Днепропетровской области.

«Есть приказ Министерства обороны. Если лицо находится под круглосуточным домашним арестом, прекращаются выплаты, - рассказала корреспонденту LB.ua сама Дугарь. - Я - контрактный военнослужащий ВСУ и могу продолжить службу, если изменят меру пресечения».

Прокурор по делу Сергей Зузак настаивал на обоснованности обвинения. Одним из аргументов прокурора было то, что в по месту проживания Дугарь нашли саперную сумку, а также то, что она может уничтожить доказательства или воздействовать на свидетелей.

Как известно, 13 декабря Печерский райсуд Киева арестовал Яну Дугарь под круглосуточный домашний арест.

Напомним, организатором убийства Павла Шеремета следствие считает Андрея Антоненко (Риффмастер). К своему замыслу он якобы привлек жительницу Киева, волонтера Юлию Кузьменко (Лиса) и контрактницу Яну Дугарь, а также ряд неустановленных лиц.

По версии следствия, именно Антоненко руководил действиями членов группы, распределил между ними роли, купил боеприпасы, обеспечил транспорт и выбрал время убийства.

Марія ЛебедєваМарія Лебедєва, ​журналістка
Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также