Фото: Мария Лебедева

Печерский райсуд Киева изменил меру пресечения подозреваемой в деле об убийстве Павла Шеремета Яне Дугарь с круглосуточного домашнего ареста на ночной (с 20:00 до 7:00). Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

Суд также изменил место пребывания Яны Дугарь: она должна пребывать в месте расположения военной части в Гвардейское Днепропетровской области, чтобы смогла продолжать службу. Тогда как раньше она проживала в Киеве.

Фото: Мария Лебедева

Фото: Мария Лебедева

Отметим, что решение о смягчении меры пресечения действует до 8 февраля, как и предыдущее решение о круглосуточном домашнем аресте.

Адвокаты подали ходатайство об изменении меры пресечения в отношении Дугарь с домашнего ареста на личное обязательство. По их словам, они воспользовались своим правом подать такое ходатайство через 30 дней после того, как была избрана мера пресечения.

«Если бы УПК предусматривал возможность отменить меру пресечения, мы бы на этом настаивали. Но он предполагает лишь изменить на наименее обременительный, это личное обязательство, - объясняет в комментарии LB.ua один из адвокатов Дугарь Виталий Коломиец. - Подозрение не обосновано, риски отсутствуют. Единственное доказательство, поданное прокуратурой, содержит признаки фальсификации (скорее всего, речь идет об экспертизе - LB.ua). Других доказательств у них нет. Они не могут ответить, какой рост той девушки на фото, где телефонные соединения, доказательства, что девушка на их фото фотографировала другие камеры. Одна поддельная экспертиза».

Адвокат считает, что формулировка в экспертизе «отдельные признаки частично совпадают» не могут служить основанием для вывода, что на изображениях, которые сравнивались, - именно Дугарь.

Дополнительным аргументом защиты было то, что Дугарь не имеет сегодня никакой возможности себя обеспечить. Защита просила предоставить возможность ей ходить на работу. Единственное, чем она сейчас может себя обеспечивать, это военная служба. Воинская часть Дугарь находится в поселке Гвардейском Днепропетровской области.

«Есть приказ Министерства обороны. Если лицо находится под круглосуточным домашним арестом, прекращаются выплаты, - рассказала корреспонденту LB.ua сама Дугарь. - Я - контрактный военнослужащий ВСУ и могу продолжить службу, если изменят меру пресечения».

Прокурор по делу Сергей Зузак настаивал на обоснованности обвинения. Одним из аргументов прокурора было то, что в по месту проживания Дугарь нашли саперную сумку, а также то, что она может уничтожить доказательства или воздействовать на свидетелей.

Как известно, 13 декабря Печерский райсуд Киева арестовал Яну Дугарь под круглосуточный домашний арест.

Напомним, организатором убийства Павла Шеремета следствие считает Андрея Антоненко (Риффмастер). К своему замыслу он якобы привлек жительницу Киева, волонтера Юлию Кузьменко (Лиса) и контрактницу Яну Дугарь, а также ряд неустановленных лиц.

По версии следствия, именно Антоненко руководил действиями членов группы, распределил между ними роли, купил боеприпасы, обеспечил транспорт и выбрал время убийства.