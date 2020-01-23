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ГлавнаяПраво

Заместителю экс-начальницы одесской налоговой Чеботаревой избрали меру пресечения в виде залога

Сумма составила 603 600 грн.

Заместителю экс-начальницы одесской налоговой Чеботаревой избрали меру пресечения в виде залога
Фото: kharkov-terminal.com.ua

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения первому заместителю бывшей начальницы ГФС Одесской области Натальи Чеботаревой – Виктору Мосийчуку. Ему назначили залог в 603 600 гривен, сообщили в пресс-службе суда.

Также подозреваемый обязан носить электронный браслет, не выезжать за пределы Одессы без разрешения детективов НАБУ, прокуроров САП или суда, сообщать о смене места жительства или работы, сдать внутренний и загранпаспорт.

"Срок действия обязательств – до 12 марта 2020 года", – добавили в суде. 

Мосийчука и его руководительницу, бывшую и.о. начальника главного управления Государственной налоговой службы в Одесской области Наталью Чеботареву, подозревают в даче взятки 25 000 долларов руководителю структурного подразделения региональной прокуратуры.

Прокуратура должна была ежемесячно получать по 25 000 долларов за непрепятствование противоправной деятельности сотрудников ГФС, связанной с получением взяток от предпринимателей. 

Напомним, 16 января ВАКС арестовал Чеботареву с правом на залог в 904 000 гривен. Его заплатили уже на следующий день, она освободилась из-под стражи. 

В настоящее время все руководство облуправления налоговой службы отстранено. Обязанности начальника временно исполняет Владимир Астрейко, который в 2015-2019 годах возглавлял областное управление Государственной фискальной службы.

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