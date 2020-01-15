ВАКС оставил экс-замглавы МинВОТ Грымчака под арестом

Решение вступило законную силу с момента его провозглашения и обжалованию не подлежит.

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила под стражей бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака.

Пресс-служба ВАКС сообщает, что 15 января апелляционная палата отклонила жалобу стороны защиты Грымчака на решение о продление ареста от 24 декабря 2019 года.

"По результатам судебного рассмотрения коллегия судьи постановили оставить апелляционную жалобу защитника без удовлетворения. Данное решение вступило законную силу с момента его провозглашения и обжалованию не подлежит", - сообщили в ВАКС.

Напомним, Юрий Грымчак и его давний товарищ Игорь Овдиенко были задержаны вечером 14 августа.

16 августа Деснянский районный суд Чернигова арестовал Юрия Грымчака на 2 месяца (60 суток) под залог в 6 млн гривен, а в начале октября Печерский суд Киева продлил арест еще на месяц.

Ранее Грымчаку вменяли ч.4 ст.190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой), санкция которой - лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

22 октября ему смягчили подозрение до ч.3 ст.369-2 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенное с вымогательством такой выгоды), которая наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества.

14 ноября ВАКС продлил арест Грымчака на два месяца.

24 декабря ВАКС втрое уменьшил залог Грымчаку, но оставил его под стражей.