Верховный Суд решил привлечь СБУ в деле о санкциях к Курченко

Верховный Суд решил привлечь СБУ к участию в деле по применению персональных санкций к Сергею Курченко. Такое решение принято в судебном заседании сегодня, 13 января 2020 года, при рассмотрении дела по иску Сергея Курченко к бывшему президенту Петру Порошенко, сообщает пресс-служба Верховного Суда.

Иск Курченко касается признания противоправным и отмены части указа президента от 14 мая 2018 года о введении Советом национальной безопасности и обороны персональных санкций.

Своим решением Верховный Суд удовлетворил ходатайство представителя ответчика, который просил привлечь Службу безопасности Украины в качестве третьего лица, поскольку Совет национальной безопасности и обороны принял решение о применении санкций именно по предложению СБУ.

Следующее судебное заседание по делу назначено на 10 февраля 2020 года.