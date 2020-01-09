Суд продлил арест "минеру" моста Метро в Киеве

Бывшему военнослужащему Алексею Белько, который угрожал взорвать мост Метро в Киеве, продлили арест до 16 февраля. Об этом сообщается на странице прокуратуры столицы в Facebook.

Такое решение 9 января принял Днепровский районный суд Киева, удовлетворив ходатайство прокуратуры.

"Кроме этого, суд продлил срок досудебного расследования в этом уголовном производстве до 17 февраля 2020 года", –добавили в прокуратуре.

Белько инкриминируют заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, подготовке взрыва, которое привело к тяжким последствиям, а также хулиганство с применением огнестрельного оружия.

20 сентября Днепровский райсуд избрал ему меру пресечения в виде ареста с возможностью залога в 28 000 гривен, который, по состоянию на 9 января, не внесен.

Напомним, 18 сентября движение метро и авто частично было парализовано из-за мужчины, который заблокировал мост Метро, угрожая взорвать его. С ним длительное время вели переговоры. Для обезвреживания к Белько подъехал БТР с отрядом спецназа. Он поднял руки вверх, затем лег на асфальт, после чего его удалось задержать.

"Минером" оказался уволенный военнослужащий, незадолго до этого инцидента у него изымали взрывчатку и боеприпасы.