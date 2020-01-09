В Киеве задержали российского "вора в законе" по кличке "Камо Московский"

Мужчина незаконно проник в Украину, чтобы избежать уголовной ответственности за свой статус в РФ.

В Киеве задержали незаконно проникшего в Украину 57-летнего уроженца Грузии и гражданина РФ Камо Егиазарова - "вора в законе" по кличке "Камо Московский". Об этом сообщил пресс-центр Нацполиции Киева.

Мужчина проник в Украину чтобы избежать уголовной ответственности за статус "вора в законе" на территории РФ и установить контроль над местными преступными группами.

Указанный гражданин был коронован в 1983 году в Тбилиси. "Неоднократно был судим за совершение тяжких преступлений, в частности. В общем, провел в местах лишения свободы РФ, в том числе строгого режима, более 30 лет. Последний раз освободился в октябре 2019 года", - сказано в информации.

Чтобы не допустить реализации преступных планов "вора в законе", правоохранители с помощью оперативных служб Нацполиции 5 декабря задержали его.

При содействии Государственной миграционной службы Украины и по решению суда "вора в законе" на 6 месяцев поместили в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства.

"Решается вопрос о его принудительного выдворения с запретом въезда в Украину сроком на пять лет", - отметили в полиции.

Напомним, 6 декабря в Киевской области задержали гражданина Грузии "вора в законе" Гегу Озургетского, который 5 декабря незаконно прибыл на территорию Украины. В 2018 году его депортировали с запретом въезда на территорию Украины. Его также поместили в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства. Решается вопрос о его принудительном выдворении.