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Рада приняла за основу законопроект об уголовной ответственности "воров в законе"

В Уголовный кодекс предложено ввести определение этого понятия. 

Рада приняла за основу законопроект об уголовной ответственности "воров в законе"
Фото: Анна Стешенко

Верховная Рада Украины 19 декабря приняла за основу законопроект, который вводит уголовную ответственность для "воров в законе".

За документ "О внесении изменений в Уголовный кодекс относительно ответственности за преступления, совершенные преступным сообществом" отдали голос 264 нардепа, говорится на сайте Рады.

Предложенные изменения в УК Украины предусматривают признание преступления совершенным преступной группой, если к нему причастно устойчивое иерархическое объединение пяти и больше лиц, участником, организатором, руководителем и координатором которого является "вор в законе". Также в ст. 28 Уголовного кодекса вводится понятие "вор в законе".

Помимо этого, устанавливаются правила квалификации действий, совершенных лицом в составе или в интересах преступной организации или сообщества. 

Напомним, 3 декабря президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду проект закона, предусматривающий уголовную ответственность за пребывание лиц в статусе "вора в законе".

Верховная Рада 8-го созыва в 2016 году отказалась поддержать похожий законопроект и ввести понятие "вор в законе" в Уголовный Кодекс. 

Законопроект предусматривал за подобную деятельность лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или до пожизненного заключения с конфискацией имущества.

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