"Газпром" готов вернуть "Нафтогазу" $3 млрд, но не деньгами и не газом, - "УН"
"Газпром" готов вернуть "Нафтогазу" $3 млрд, но не деньгами и не газом, - "УН"
В Кропивницком произошел бунт заключенных СИЗО (обновлено)
В Кропивницком произошел бунт заключенных СИЗО (обновлено)
СМИ назвали имя умершего возле Национального банка мужчины
СМИ назвали имя умершего возле Национального банка мужчины
Боевики "ЛНР" приняли "закон о границе" с претензией на всю Луганскую область
Боевики "ЛНР" приняли "закон о границе" с претензией на всю Луганскую область
Полиция обнародовала подробности выноса мины из дома главного подозреваемого по делу об убийстве Шеремета
Полиция обнародовала подробности выноса мины из дома главного подозреваемого по делу об убийстве Шеремета
Депутаты "забетонировали" свою неприкосновенность, - "Голос"
Депутаты "забетонировали" свою неприкосновенность, - "Голос"
Генштаб назвал число потерь ВСУ на Донбассе в 2019
Генштаб назвал число потерь ВСУ на Донбассе в 2019
Вопрос земли снят с повестки Рады до Нового года
Вопрос земли снят с повестки Рады до Нового года
Путин назвал часть Украины "исконно русскими территориями"
Путин назвал часть Украины "исконно русскими территориями"
ГлавнаяПолитика

Стандарты НАТО - это стандарты демократии, верховенства права, фундаментальных свобод и здоровой экономики, - Винников

Посол альянса рассказал о трех категориях стандартов НАТО.

Стандарты НАТО - это стандарты демократии, верховенства права, фундаментальных свобод и здоровой экономики, - Винников
Фото: Макс Левин

Глава представительства НАТО в Украине Александер Винников считает, что стандарты НАТО, внедряемые Украиной, относятся не только к военным и техническим требования, но и к более фундаментальным вещам.

Об этом он заявил в ходе круглого стола "Повысит ли внедрение стандартов НАТО в ВСУ обороноспособность Украины?" в Институте Горшенина.

"В Национальной стратегии безопасности 2015 года политическое руководство Украины поставило для страны цель достичь стандартов НАТО до 2020 года. И внедрение стандартов НАТО было также отражено в Военной доктрине Украины и стратегически-оборонном Бюллетене в 2016 году. Эти документы определили две основные причины и цели. Первая - достичь лучшей взаимосовместимости с силами НАТО. Вторая - усиление украинских национальных оборонных возможностей путем внедрения лучших опытов евроатлантических стран. С тех пор произошло много дискуссий о цифрах и материальных стандартах, включая стандартизационные соглашения, публикации членов НАТО и много национальных публикаций", - сказал Винников.

"Есть три категории стандартов НАТО. Первая - технические стандарты, которые включают основы сотрудничества со странами НАТО, которые делят части военного оборудования. Вторая - операционная стандартизация, которая значит возможность работать вместе и предполагает поддержку совместных действий союзников и партнеров и их оборонных сил. Третья часть - это административные стандарты, которые дают нам возможность совместных подходов к административным процедурам и техникам управления. Конечно, стандарты НАТО относятся не только к военным и техническим требованиям. Более фундаментально это также о стандартах демократии, верховенства права, хорошего управления, прав человека, фундаментальных свобод и функциональной рыночной экономики. Они также включают в себя приверженность гражданскому контролю и демократическому надзору за институциями сектора безопасности и обороны. А также принципы мирного урегулирования конфликтов и возможности и желанию прикладывать силы к совместным операциям НАТО”, - подчеркнул Александер Винников.

Глава представительства НАТО в Украине отметил, что народ Украины предоставил законодательной и исполнительной власти беспрецедентный мандат на изменения, которые включают в себя и оборонную реформу.

“НАТО предоставляет практическую поддержку Украине в этом начинании и у нас есть много инструментов, включенных в общую рамку комплексного пакета помощи. Также, как пример, можно упомянуть ППОС - процесс планирования и оценки сил. В рамках этого процесса Украина и НАТО утвердили ряд совместных целей, которые отвечают стандартам. И пакет 2018 года включает в себя 42 основные цели партнерства, которые покрывают много разных сфер. Это бюджетирование, интегрированная логистика, кибербезопасность, медицинское планирование, стратегические коммуникации и многое другое. Всего есть более 200 стандартов НАТО, определенных целями партнерства в 2018 году. Вместе с Министерством обороны, мы скоро будем определять новые партнерские цели на 2020-2022 годы", - добавил он.

"Также со стороны НАТО предоставляется экспертиза в сфере логистики и стандартизации. Наши советники по логистике и стандартизации видят заметные улучшения в сфере стандартизации, повышение способности управления стандартизацией в Вооруженных силах Украины. И на данный момент уже более 800 национальных экспертов прошли тренинги по стандартизации. Мы видим, что уже 59 стандартов было внедрено в рамках процесса планирования и оценки сил. К тому же, Украина запросила стандарты вне процесса ППОС, в ответ на новые вызовы, например, в сфере безопасности амуниции. И мы очень рады, что можем поддержать работу Министерства обороны в этом важном задании”, - сказал Александер Винников.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также