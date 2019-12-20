Аграрный комитет остался без новогодних каникул из-за земельного закона

Комитет Верховной Рады по аграрной и земельной политике в ближайшие три недели подряд будет рассматривать правки к законопроекту №2178-10 об обороте рынка земель сельскохозяйственного назначения.

Об этом сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков во время последнего в этом году пленарном заседании.

"Учитывая количество предложений, которые были поданы к принятому в первом чтении проекту закона №2178-10, даю поручение комитету по аграрной и земельной политике провести заседания комитета 26, 27, 28 декабря 2019 года и 2, 3, 6, 8, 9, 10 января 2020 года"

Согласно календарному плану второй сессии Верховной Рады, следующая пленарная неделя начнется 14 января.

Напомним, что в первом чтении законопроект о земле приняли еще в середине ноября. К нему подали больше 4 тысяч поправок, которые нужно сначала рассмотреть на комитете, а потом и в зале заседаний.