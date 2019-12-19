Рада приняла законопроект про ВСК без процедуры импичмента президента

Исключение этого пункта предусматривалось правками в законопроект от Владимира Зеленского.

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о временных следственных и специальных комиссиях парламента с предложениями президента Владимира Зеленского, которые не предусматривают процедуру импичмента.

За законопроект №0979 проголосовали 337 депутатов, передают "Українські новини".

"В нынешней редакции закона исключены положения о наделении ВСК и спецкомиссий парламента правом на проведение расследования обстоятельств совершения президентом государственной измены или иного преступления, изложенных в подписанном большинством депутатов от конституционного состава Рады представлении об инициировании вопроса устранения президента с поста в порядке импичмента", - уточнили в агентстве.

Законопроект устанавливает, что ВСК парламента - это коллегиальный временный орган Рады, состоящий из депутатов, задачей которого является осуществление парламентского контроля путем проведения расследования по вопросам, представляющим общественный интерес.

ВСК и комиссии в определенный срок, но не позднее чем через шесть месяцев со дня образования, подают отчет о работе. Для создания ВСК нужно решение 150 депутатов, первое заседание должно проводиться в трехдневный срок.

"Предлагается введение наказания для лиц, кроме президента, в случае отказа давать показания как свидетеля, эксперта или переводчика или предоставления заведомо недостоверных показаний", - добавили в агентстве.

Глава регламентного комитета Сергей Кальченко пояснил, что пункты об импичменте президента были исключены в связи с тем, что ранее для импичмента был принят отдельный закон, пишет "Украинская правда".

Напомним, 6 июня Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о временных следственных комиссиях, в который перед финальным голосованием приняли раздел об импичменте.

Принятый закон гласит, что Верховная Рада создает специальную следственную комиссию согласно ст.111 Конституции Украины для проведения расследования обстоятельств о совершении Президентом Украины государственной измены или другого преступления.

Для инициирования импичмента и создания ССК необходим собрать не менее 300 подписей депутатов. Законопроект прописывает полномочия ССК, а также условия для назначения специального прокурора и его полномочия. Документ был ветирован президентом.

При этом в конце мая президент Владимир Зеленский подал собственный законопроект об импичменте. Его представитель в парламенте Руслан Стефанчук говорил, что импичмент должен регулироваться отдельным законом и не может быть прописан в законе о временных следственных комиссиях.