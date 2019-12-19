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Рейтинг Зеленского начал подниматься, - опрос

Работой президента довольны 62% опрошенных украинцев.

Рейтинг Зеленского начал подниматься, - опрос
Фото: EPA/UPG

В середине декабря этого года работой президента Владимира Зеленского удовлетворены 62% украинцев, недовольны - 25%. Об этом свидетельствуют данные опроса Соцгруппы "Рейтинг".

Социологи отмечают, что за последние две недели уровень удовлетворенности работой президента вырос с 53 до 62%, а недовольство - уменьшился с 33 до 25%.

Треть опрошенных украинцев считают, что по итогам года в действиях Зеленского было больше успехов, чем неудач. 41% сказали, что в действиях главы государства успехов и поражений было поровну. Лишь 14% отметили, что в его работе преобладали неудачи. Последний тезис больше всего поддержали избиратели «Европейской солидарности».

Кроме того, деятельностью главы Верховной рады Дмитрия Разумкова довольны 36%, недовольны - столько же. Четверть респондентов не смогли оценить его работу. Однако работой парламента довольны меньше человек - 29% положительно оценили его работу, 51% - отрицательно, 21% - затруднились оценить.

Подобная тенденция и в оценках работы правительства: деятельностью премьер-министра Алексея Гончарука довольны относительно больше, чем работой всего Кабмина. 35% выразили удовлетворенность деятельностью главы правительства (35% - недовольны, 30% - не смогли оценить). 29% довольны работой Кабмина, 45% - не удовлетворены, четверть не смогли ответить на этот вопрос.

За последний месяц уровень удовлетворенности деятельностью премьера и Верховной рады немного вырос.

Опрос был 13-17 декабря 2019 года по всей Украине за исключением оккупированных территорий. Опрошено 2500 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2,0%.

Напомним, данные опроса Киевского международного института социологии, проведенного с 22 по 25 ноября, свидетельствовали об ухудшении рейтинга главы государства. 52% опрошенных украинцев отмечали, что положительно относятся к Владимиру Зеленскому, 19% - отрицательно.

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