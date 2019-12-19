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Назначены послы Украины в Молдове, Катаре и Иордании

Зеленский заполнил вакансии в посольствах.

Назначены послы Украины в Молдове, Катаре и Иордании
Фото: Макс Требухов

Президент Владимир Зеленский назначил послов Украины в Молдове, Катаре и Иордании.

Об этом говорится в указах №913-915/2019.

Посольство в Кишиневе возглавил дипломат Марк Шевченко, работавший в 1997-2001 годах в посольстве Украины в Румынии, а в 2003-20077 был советником по политическим вопросам в Молдове. Позже был временным поверенным в делах Украины в Канаде. В последнее время возглавлял один из отделов МИДа.

Предыдущий посол Украины в Молдове Иван Гнатышин покинул должность в апреле 2019 года.

Посольство в Катаре возглавил посол по особым поручениям Андрей Кузьменко. В предыдущие годы он был заместителем постоянного представителя Украины при Совете Европы, советником-посланником посольства в Великобритании и временным поверенным в делах Украины в Великобритании.

Он заменил Евгения Микитенко, уволенного с должности посла в Катаре в феврале 2019 года.

Посольство в Иордании возглавила Мирослава Щербатюк, директор Департамента стран Ближнего Востока и Африки.

Предыдущий посол Сергей Пасько был уволен в июле 2019 года.

Напомним, что 18 декабря также были назначены новые послы Украины в США и Китае.

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