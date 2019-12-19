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Президент назначил замминистра Кислицу постпредом Украины в ООН

Ранее этот пост занимал Владимир Ельченко.

Президент назначил замминистра Кислицу постпредом Украины в ООН
Фото: пресс-центр МИД

Президент Украины Владимир Зеленский назначил замминистра иностранных дел Сергея Кислицу Постоянным представителем Украины при Организации Объединенных Наций. Об этом говорится в указе №916/2019.

"Назначить Кислицу Сергея Олеговича постоянным представителем Украины при Организации Объединенных Наций", - сказано в документе.

Ранее Президент уволил с этой должности Владимира Ельченко и назначил его послом в США.

Сергей Кислица с марта 2014 года занимает должность заместителя министра иностранных дел Украины. Кроме того, он - глава Национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО.

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