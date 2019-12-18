Неприкосновенность в законе

История вопроса
Ещё в первый день работы нового созыва Верховной Рады «зеленое» монобольшинство с помпой внесло изменения в Конституцию в части отмены депутатской неприкосновенности, как и обещал Владимир Зеленский в ходе президентских выборов. Норма должна была заработать с 1 января 2020 года. До этого времени депутаты должны были привести в соответствие с новациями Основного Закона все остальное законодательство. В частности, поменять закон о статусе народного депутата. До этого в этом законе было прописано, что обыск нардепов, доступ к их жилью, прослушка их телефонов, разрешение на задержание или арест требовали разрешения Верховной Рады. То есть изменения Конституции об отмене касты неприкосновенных остались бы «фасадными» и декларативными без доработки множества норм других законодательных актов.
Первая попытка внести такие правки в закон о статусе народного депутата, регламент и УК парламентарии со скандалом провалили еще в сентябре. Тогда турборежим впервые дал сбой, и на табло появилось всего лишь 196 «за» (при минимально необходимых 226). Спикер Дмитрий Разумков вынужден был даже остановить голосование, но провальный результат уже был зафиксирован. Законопроект в результате дискуссии таки отправили на повторное второе чтение.
В октябре комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности вновь едва не похоронил этот законопроект. А в начале декабря за него проголосовали только в первом чтении. Тогда фракция «Голос» требовала учесть норму о праве открывать производство в отношении депутата ГБР и НАБУ, а не только генпрокурором, как предполагала редакция первого чтения.
В итоге, за две недели до нового года парламент приступил к рассмотрению документа о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью приведения в соответствие с принятым ранее решением в ст. 80 Конституции Украины об отмене неприкосновенности во втором чтении.
Глава профильного комитета Денис Монастырский с трибуны представил суть, его словами, «непростого законопроекта, над которым мы работали без преувеличения более ста дней и он один из самых масштабных в этом созыве».
Он рассказывал, что речь идёт об уточнении самой процедуры лишения депутата неприкосновенности. Отправная точка законопроекта – право вносить информацию в ЕРДР об уголовном правонарушении депутата будет иметь единолично генеральный прокурор. А его кандидатуру, как мы помним, подаёт на утверждение в парламент президент Украины.
«Это новация, которую мы поддержали», – подчеркнул Монастырский.
Досудебное расследование уголовных дел и производств в отношении депутата смогут осуществлять следователи НАБУ и центрального аппарата ГБР. Ходатайства о разрешении на арест и избрание меры пресечения в виде содержания под домашним арестом или стражей, на обыск или применение негласных следственных действий должны тоже быть согласованы и одобрены генеральным прокурором. Рассмотрение таких ходатайств будет осуществляться в судах в рамках юрисдикции органа расследования ГБР или в случае подозрения в коррупции – Высшим антикоррупционным судом. Глава Верховной Рады Украины получит право в обязательном порядке быть оповещенным о вручении подозрения депутату.
Поправка Мамки
После короткой презентации Монастырского парламентарии перешли к рассмотрению поправок. Основной вал критики обрушился на «слуг» за то, что в окончательной редакции так и осталась норма «о праве первой ночи» генпрокурора. Так, нардеп от «Голоса» Александра Устинова требовала рассмотреть ее правку под номером 45.
«Это ключевая поправка этого закона. Ведь нам сейчас предлагают схему, когда единственный человек в этой стране сможет открывать уголовные дела против депутатов. Это создаст правоохранительную коллизию, поскольку правоохранительные органы не знают: будет ли в деле народный депутат или нет, когда начинают расследование. То есть все собранные доказательства до того, как в деле появится народный депутат, потом в суде не можно будет использовать. Это позволит просто развалить все дела по народным депутатам. Поэтому требую, чтобы в ЕРДР сведения об открытии уголовного дела мог вносить не только генпрокурор, но и руководитель НАБУ, ГБР и Антикоррупционного суда. В противном случае этот закон не будет работать, а народные депутаты так и не будут нести ответственность», – с эмоциями выступала Устинова. Однако большинство эту поправку провалило.
Алексей Гончаренко от «Европейской солидарности» назвал эту норму прямой угрозой для снятия неприкосновенности с нардепов по политическим мотивам и «по велению» одного человека в стране – генпрокурора.
«Это создаёт существенные политические и коррупционные риски, когда мы в одни руки даём такие полномочия... А судьи кто? ГБР, где до сих пор сидит Труба, которого так прорвало, что воняет по всему миру, а не только в Украине. А второй – это директор НАБУ Сытник, которого по решению суда, именем Украины, уже признали коррупционером. Если Труба и Сытник будут расследовать коррупцию депутатов в таком случае, то мы тогда далеко зайдём! В любом деле будет – труба, а у них – полная сытость», – предупреждал он.
Но все попытки оппозиции разных фракций ограничить возможный произвол генпрокурора оказались тщетны. Схожая поправка Николая Княжицкого от «ЕС», которая обязала бы генпрокурора предоставлять обоснованные доказательства для открытия дела в отношении нардепа для предотвращения политического давления, тоже не была поддержана.
Впрочем, зал объединила поправка Григория Мамки – депутата фракции ОПЗЖ. Звучит она дословно так: «Народные депутаты Украины не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в Верховной Раде Украины и ее органах, а также при осуществлении депутатских полномочий, за исключением ответственности за оскорбление или клевету».
В изначальной редакции предлагалось ограничиться только тем, что депутат не должен нести ответственность только за результаты голосования или высказывания в Верховной Раде и ее органах. Но норму ещё на комитете решили, как говорят, «не надо стесняться», расширить словами: «при осуществлении депутатских полномочий». В Законе «О статусе народного депутата» эти полномочия не прописаны чётко. В ст.1 указано право «осуществлять полномочия, предусмотренные Конституцией Украины и законами Украины» на избранный срок. Согласно ст.2 и 3, «депутат осуществляет свои полномочия на постоянной основе. И при исполнении своих полномочий депутат руководствуется Конституцией Украины, законами Украины и общепризнанными нормами морали».
Эту «новацию Мамки», которая по своей сути ставит жирный крест на самой идее отмены неприкосновенности, поддержали 326 депутатов из всех фракций, кроме «Голоса». В итоге сам закон во втором чтении и целом проголосовали «слуги», фракция ОПЗЖ, внефракционные и группа «За будущее» 291 голосами.
Крик «Голоса» и оправдания «слуг»
«То, за что, проголосовала Верховная Рада – это не снятие депутатской неприкосновенности, – уверена нардеп Устинова. – Приведу пример. Раньше можно было арестовать имущество народного депутата. Теперь это невозможно будет сделать. Потому что в законе написано, что до этого депутат должен быть приглашён в суд и проинформирован там о таком аресте имущества. Если же он не придет в суд по «уважительной причине», скажем, так, как у нас любят депутаты: сердце прихватило или уехал за границу лечиться, то никто не сможет наложить арест на его имущество».
А «правка Мамки», по словам Устиновой, фактически забетонировала депутатскую неприкосновенность: «Теперь все адвокаты депутатов будут использовать формулировку «при выполнении депутатских полномочий» в судах и говорить, что «так, ведь депутат был при исполнении, поэтому не должен нести юридическую ответственность».
Ещё одна «мина» закона, по её мнению, заложена в том, что теперь правоохранительные органы вообще не могут открывать дела против депутатов. «Они должны идти к одному лицу в этой стране – генеральному прокурору и просить его о разрешении. Если они расследуют дело и выходят на народного депутата, а затем идут к генпрокурору, то все доказательства, которые были собраны до момента, когда они вышли на народного избранника, не могут быть использованы в суде. Это фактически блокирует работу правоохранительных органов по народным депутатам», – продолжала нардеп.
Правда, на все эти аргументы замглавы фракции «Слуга народа» Александр Корниенко имел свои ответы. Мол, да, кандидатуру генпрокурора подаёт президент.
«Но ведь голосует за него парламент. Сейчас, да, монобольшинство. Завтра будет поли. А наши оппоненты пусть не нарушают закон. Тогда не будет политических преследований и каких-либо других уголовных производств. Мы обещали, что закончится эпоха лжи и неравенства. Вот она и закончится. Пожалуйста, с 1 января депутат будет равен с вами и любым другим гражданином Украины», – с улыбкой парировал он.