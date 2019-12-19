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В Киеве появился "Парк защитников Украины"

Новые названия получили улицы Горького и Маршала Гречко.

В Киеве появился "Парк защитников Украины"
Фото: kmr.gov.ua

На пленарном заседании Киевского городского совета 19 декабря депутаты поддержали ряд переименований улиц и присвоили парку на улице Винницкой в Соломенском районе столицы название "Парк защитников Украины".

Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета.

В частности переименованы:

  • улица Ивана Шевцова на улица Василия Макуха в Шевченковском районе;
  • улица Маршала Гречко в улицу Ивана Выговского в Подольском районе;
  • улица Горького в улицу Тодося Осьмачки в Деснянском районе;
  • улица Подвойского в улицу Юрия Глушко в Шевченковском районе.

Напомним, в ноябре в Киеве проспект Космонавта Комарова переименовали в честь Любомира Гузара, а Выборгскую улицу - в честь Олексы Тихого.

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