В Киеве снова "заминировали" станцию метро "Площадь Льва Толстого"

Станция закрыта на вход, выход и на пересадку.

Киевский метрополитен закрыл на вход, выход и пересадку станцию метро "Площадь Льва Толстого" из-за очередного сообщения о минировании. Об этом сообщает пресс-служба метрополитена.

"Внимание! Станцию «Площадь Льва Толстого» + пересадку закрыто на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании!", - сказано в сообщении.

Информация об открытии станции будет опубликована сразу после завершения проверки.

Напомним, 18 декабря Кабмин инициировал усиление ответственности для людей, которые совершают ложные заявления о минировании общественно важных объектов.

Предложенный законопроект предусматривает обязательное дополнительное наказание в виде конфискации имущества, а за псевдоминирование критически важных объектов инфраструктуры - лишение воли сроком от четырех до восьми лет с конфискацией.