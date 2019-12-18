Апелляционный суд отменил мягкий приговор для матери, оставившей двоих детей на 11 дней

Женщине дали восемь лет, хотя прокуратура просила пожизненное.

Киевский апелляционный суд отменил приговор Голосеевского районного суда жительнице Киева, которая закрыла в квартире на 11 дней годовалого сына и двухлетнюю дочь, после чего младший ребенок умер, а девочка попала в больницу.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.

Женщина получила восемь лет за "оставление в опасности", хотя прокуратура просила пожизненное по статье об убийстве. Почти шесть лет она уже отсидела по "закону Савченко". Обвинение не согласилось с квалификацией и мягкостью приговора и подало апелляцию.

Киевский апелляционный суд поддержал прокуратуру и направил дело в Голосеевский суд на пересмотр новым составом судей.

Обвиняемая останется под стражей.

Напомним, в декабре 2016 года в Киеве 20-летняя уроженка Николаевской области оставила двух детей одних дома, а сама проводила время с любовником. Вернувшись в квартиру, мать обнаружила своего годовалого сына мертвым, а двухлетнюю дочь - в бессознательном состоянии.

В ходе следствия женщина заявила, что рассчитывала на то, что за детьми присмотрит свекровь.