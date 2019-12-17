ВАКС не разрешил Микитасю снять электронный браслет

Защита заявляла, что его ношение нарушает его права.

Высший антикоррупционный суд оставил без изменений меру пресечения для бывшего президента корпорации "Укрбуд", народного депутата Украины VIII созыва Максима Микитася.

Его адвокаты требовали разрешения снять обязательство ношения электронного браслета, сообщили на странице ВАКС в Facebook.

"Защита ссылалась на то, что соответствующее устройство не сертифицировано, а его ношение противоречит требованиям законодательства и нарушает права подозреваемого", - уточнили в суде.

Напомним, что бывшего парламентария подозревают в махинациях с жилищем для Нацгвардии.

4 октября ему избрали меру пресечения в виде залога в 5,5 млн гривен. Апелляционная палата изменила его на содержание под стражей с альтернативой залога в 80 млн гривен. В случае внесения залога подозреваемый обязался носить электронный прибор контроля.

25 октября родственника бывшего народного депутата и экс-президента госкорпорации "Укрбуд" Максима Микитася внесли за него 80 млн гривен залога, в тот же день он вышел из СИЗО.