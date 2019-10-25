За Микитася внесли 80 млн гривен залога

Сегодня экс-нардеп должен выйти из СИЗО.

Родственника бывшего народного депутата и экс-президента госкорпорации "Укрбуд" Максима Микитася внесли за него 80 млн гривен залога.

Об этом изданию theБабель сообщил его адвокат Павел Козлов.

Сегодня Микитась должен выйти из СИЗО.

По словам адвоката, экс-нардеп должен сдать паспорта, также на него наденут электронный браслет.

Напомним, 2 октября Микитасю сообщили о подозрении в завладении имуществом Национальной гвардии на сумму более 81 млн гривен. Следствие установило, что экс-нардеп, используя подконтрольные ему строительные компании, действуя по предварительному сговору с экс-командующим Нацгвардии, генеральным директором компании-застройщика, частным оценщиком и другими лицами, организовал коррупционную схему с завладением недвижимостью НГУ.

4 октября Высший антикоррупционный суд отпустил Микитася под залог в размере 5,5 млн гривен, а также обязал его носить электронный браслет. 22 октября ВАКС увеличил залог почти в 15 раз - до 80 млн гривен.