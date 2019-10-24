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В Одессе сформировали бригаду Нацгвардии

На днях личному составу соединения представили нового командира.

В Одессе сформировали бригаду Нацгвардии
Фото: dumskaya.net

Дислоцирующийся в Одесской области 49-й отдельный полк охраны общественного порядка Национальной гвардии (в/ч 3012) переформировали в 11-ю бригаду.

Об этом сообщает местный сайт "Думская" со ссылкой на пресс-центр НГУ.

Отмечается, что на днях личному составу соединения представили нового командира - им стал бывший заместитель командира полка полковник Вячеслав Краснопольский.

Также было объявлено, что дата основания воинской части меняется на 2 января 1992 года - день, когда ее официально зачислили в состав Нацгвардии Украины. Ранее гвардейцы вели свою историю с 23 июля 1966 года, когда постановлением ЦК КПСС и Совета министров СССР в Одессе был сформирован моторизированный батальон милиции Министерства охраны общественного порядка СССР.

В состав 11-й бригады Нацгвардиив Украины вошли три линейных патрульных батальона, дислоцирующихся в Одессе, 18-й отдельный батальон в Измаиле, рота оперативного назначения, батальон оперативного назначения в Жеребкове Ананьевского района.

Фото: dumskaya.net

Напомним, с 1 августа Нацгвардия начала патрулировать улицы городов Украины.

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