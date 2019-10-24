В Институте Горшенина состоится круглый стол, посвященный эффективности изучения иностранных языков в НУШ

Организаторы: Институт Горшенина совместно с Британским Советом в Украине.

29 октября (вторник) 2019 года в 11:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол: "Будут ли дети знать иностранные языки после окончания Новой украинской школы?"

Организаторы: Институт Горшенина совместно с Британским Советом в Украине при поддержке интернет-портала LB.ua.

Вопросы к обсуждению:

1. Какие требования к знанию иностранных языков выдвигает современная жизнь?

2. Почему традиционные подходы к изучению иностранных языков в школе в целом не были эффективными? Как учитывает «ошибки прошлого» программа Новой украинской школы?

3. Каким будет преподавание иностранных языков в НУШ? Какие принципиальные изменения заложены образовательной реформой? Какой уровень знания иностранных языков учениками предусматривает НУШ?

4. Как Британский Совет, Гете-Институт, Французский Институт поддержали реформу НУШ? Какая поддержка будет в будущем?

Участники круглого стола:

1. Оксана Коваленко, главный специалист Департамента общего среднего и дошкольного образования МОН Украины;

2. Саймон Этертон, руководитель программ английского языка Британского Совета в Украине;

3. Д-р Катарина Бук, заместитель директора, руководитель языкового отдела Goethe-Institut в Украине;

4. Фабрис Пето, атташе по вопросам сотрудничества в области французского языка, Посольство Франции в Украине, Французский Институт в Украине

Модератор: Наталья Клаунинг, директор по коммуникациям Института Горшенина.

Контакт для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62.

Упоминание в новостях об организаторах дискуссии - Институте Горшенина и Британском Совете в Украине - обязательно.

Адрес Института Горшенина: г. Киев, ул. Малая Житомирская, 18б (вход в арку со стороны Михайловского переулка).