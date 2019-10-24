Люди в защитных масках собрались на мосту Осокорки.

Фото: Макс Требухов

Жители Дарницкого района Киева в четверг устроили митинг на мосту над проспектом Бажана возле станции метро "Осокорки".

Как сообщает корреспондент LB.ua, несколько десятков человек в защитных масках и с плакатами "Хотим дышать, а не задыхаться" решили привлечь внимание к проблеме загрязнения воздуха в районе, известном как ПОХ - Позняки, Осокорки, Харьковский.

Собравшиеся обеспокоены наличие продолжительного и устойчивого химического запаха в воздухе и жалются на ухудшение самочувствия.

Дарницкий район считается одним из самых грязных в Киеве. Здесь расположен мусоросжигательный завод "Энергия", Бортническая станция аэрации. В последние дни из-за погодных условий ситуация еще больше усложнилась.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов