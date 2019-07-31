Работавший в рядах "ДНР" двойной агент СБУ выведен из оккупированной территории
Работавший в рядах "ДНР" двойной агент СБУ выведен из оккупированной территории
Зеленский предложил и.о. мэра Смелы продать свою "Тойоту" для погашения долгов города за тепло
Зеленский предложил и.о. мэра Смелы продать свою "Тойоту" для погашения долгов города за тепло
Роман Безсмертний: «Декілька людей в Росії хочуть правити світом і їх не цікавить доля України»
Роман Безсмертний: «Декілька людей в Росії хочуть правити світом і їх не цікавить доля України»
"Где вы это взяли? Это ужас", - Зеленский отказался принять в подарок свой бюст
"Где вы это взяли? Это ужас", - Зеленский отказался принять в подарок свой бюст
Новый поворот в деле Фирташа: прокуроры предлагали закрыть дело в обмен на показания против Трампа
Новый поворот в деле Фирташа: прокуроры предлагали закрыть дело в обмен на показания против Трампа
Большие проблемы небанковского микрокредитования
Большие проблемы небанковского микрокредитования
Как депутатов Зеленского «делали»
Как депутатов Зеленского «делали»
В Трускавце проходит второй день обучения депутатов от "Слуги народа"
В Трускавце проходит второй день обучения депутатов от "Слуги народа"
Общественный запрос на новые подходы к школьному образованию приближает их реализацию, - эксперт
Общественный запрос на новые подходы к школьному образованию приближает их реализацию, - эксперт
ГлавнаяОбществоЖизнь

Нацгвардия начинает патрулировать улицы городов с 1 августа

До этого нацгвардейцы несли службу совместно с сотрудниками Национальной полиции.

Нацгвардия начинает патрулировать улицы городов с 1 августа
Фото: facebook.com/mvs.gov.ua

Служащие Национальной гвардии будут патрулировать улицы городов Украины с 1 августа.

Об этом сообщает пресс-центр Министерства внутренних дел.

"С 1 августа 2019 военнослужащие Национальной гвардии Украины будут выполнять задачи по охране общественного порядка в составе самостоятельных пеших патрулей", - сказано в нем.

Отмечается, что до этого нацгвардейцы несли службу совместно с сотрудниками Национальной полиции.

Для обеспечения правопорядка будут привлечены около 2 тысяч патрульных, 100 автомобилей и 100 служебных собак.

"Патрулировать будут гвардейцы пять дней в неделю по 6 часов", - говорится в сообщении.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы:
Новости по теме:

Читайте также