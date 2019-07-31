На судебные заседания в деле о покушении на убийство активистов Майдана не ходит прокурор

Прокурор не явился в суд как минимум три раза подряд.

На заседание в деле по обвинению титушек Геннадия Погребного, Олега Гебана и Сергея Костенко в покушении на убийство активистов Майдана снова не явился прокурор, сообщает корреспондент LB.ua.

Дело слушается в Шевченковском районном суде. Все трое обвиняемых на данный момент пребывают уже под личным обязательством.

Прокурор не является на заседание минимум третий раз. 1 июля один из судей - Виталий Цыктич - внезапно взял отгул, но прокуроры тоже не явились. Заседание было перенесено на 15 июля, однако и 15 июля прокурор не явился в суд. Заседание снова перенесли на 31 июля, но и сегодня прокурор на заседание не явился.

Прокурором по этому делу является Михаил Панчишин из отдела организации и процессуального руководства досудебным расследованием, которое осуществляется следователями центрального аппарата ДБР Генеральной прокуратуры Украины (должность гораздо длиннее, это ее основная часть). LB.ua удалось дозвониться прокурору Панчишину и расспросить о причине его отсутствия на заседаниях суда.

“Да, я знаю, что было заседание, но у меня заседание в Апелляционном суде сегодня, и я все еще здесь, - ответил Панчишин. - Я и раньше сообщал суду, что находился в отпуске, и чтобы не назначали заседания на эти даты, я не знаю, почему их назначали”.

Почему на заседания не ходят остальные прокуроры по делу - в данном деле их несколько - Михаил Ярославович не смог объяснить.

“Да, работает группа… Но хожу на заседания я один”, - сообщил прокурор.

Судьям неизвестна причина отсутствия прокуроров в этом деле, и они направили на имя Генпрокурора письмо, чтобы провести проверку по факту неоднократной неявки прокурора на заседание.

По информации Адвокационной Совещательной Группы (адвокаты в делах Майдана), в июне минимум половина назначенных заседаний не состоялась по различным причинам.

Следующее заседание назначено на 27 сентября.

Напомним, Геннадий Погребной, Олег Гебан и Сергей Костенко обвиняются в покушении на убийство активистов Майдана в ночь с 18 на 19 февраля 2014 года на перекрестке Владимирской и Большой Житомирской.