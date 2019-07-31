В Киеве патрульные полицейские ловили пони. Предположительно, животное сбежало от хозяев.

Видео опубликовано в группе "Киев автомобильный" в Фейсбуке.

Сообщается, что инцидент произошел в районе Голосеевского парка. На видео видно, что животное беспорядочно бегает и выбегает на проезжую часть. Поэтому водителей предупреждают и просят быть осторожными.

Обновление. Через некоторое время патрульные сообщили, что поймали пони.

"Во время патрулирования инспекторы заметили пони, который бегал на дороге между автомобилей. Еще немного и он попал под колеса! Патрульные быстро согнали его на тротуар и поймали, чтобы обезопасить от возможного бедствия. Сейчас за ним едет его владелец", - сообщает полиция Киева в Telegram-канале.

Напомним, ранее в Одессе патрульные на скаку остановили лошадь, внезапно выбежавшую на проезжую часть на Фонтанской дороге.