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МВД отчиталось о своей работе во время выборов

По фактам нарушений составлено 1437 админпротоколов и открыто 516 уголовных дел.

МВД отчиталось о своей работе во время выборов
Совещание МВД перед выборами
Фото: npu.gov.ua

Министерство внутренних дел отчиталось о работе правоохранителей во время внеочередных выборов в Верховную Раду Украины, которые состоялись 21 июля.

Об этом сообщила пресс-служба МВД в Фейсбуке.

"Центральная избирательная комиссия приняла оригиналы протоколов со всех территориальных избирательных округов, а мы подводим результаты работы МВД во время выборов в Верховную Раду", - говорится в сообщении.

Отмечается, что правопорядок обеспечивали 132 тысячи полицейских. Кроме того, впервые на проблемные округа при подсчете голосов привлекалась авиация.

По фактам нарушений составлено 1437 административных протоколов, а также открыто 516 уголовных дел.

Напомним, в Житомирской области нашли убитым фигуранта уголовного дела по выборам в Раду.

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