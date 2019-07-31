В Днепропетровской области ГБР проводит обыск в местной прокуратуре, двух отделах полиции и на товарной бирже

Прокурора подозревают в продаже изъятого в ходе следствия имущества.

Следователи центрального аппарата Госбюро расследований проводят следственные действия в одной из местных прокуратур Днепропетровской области в рамках расследования возможного превышения власти ее сотрудниками.

Об этом сообщается на сайте ГБР.

"По предварительной информации, прокурор одной из местных прокуратур во время досудебного расследования изъял имущество на сумму более 800 тыс. гривен, которое было продано через товарную биржу.

В ГБР подчеркнули, что решением суда был наложен запрет распоряжаться и использовать изъятое имущество до принятия окончательного решения.

В настоящее время проходят обыски в прокуратуре, двух отделах полиции области, а также на товарной бирже.

Дело квалифицировано как "превышение полномочий работником правоохранительного органа, повлекшие тяжкие последствия" - ч.3 ст. 365 Уголовного кодекса.

Фото: dbr.gov.ua

Напомним, следователь киевской полиции украл у своего коллеги доллары-вещдоки. Дело передали в ГБР.

Ранее сотрудники Нацполиции и прокуроры САП задержали экс-начальника полиции Одесской области Дмитрия Головина. Его подозревают в том, что в 2017 вместе с сообщниками он завладел семью контейнерами контрафактных сигарет, имевшей статус вещественных доказательств в уголовном производстве. После этого продукцию пустили на продажу.