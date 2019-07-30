Обвинительный акт в отношении боксера Очеретяного, подозреваемого в убийстве сотрудника УГО, передано в суд

Судмедэкспертиза длилась полгода и установила, что Хмелюк погиб в результате удара рукой.

Обвинительный акт в отношении боксера Петра Очеретяного, подозреваемого в убийстве сотрудника Службы государственной охраны Василия Хмелюка, направлен в Печерский районный суд Киева для рассмотрения по существу. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец, пишет УНН.

Судебно-медицинская экспертиза по установлению причины смерти и механизма нанесения телесного повреждения проводилась с 21 января по 18 июня. Эксперты пришли к выводу, что смерть мужчины наступила "в результате причинения ему тяжкого телесного повреждения, нанесенного ударом кисти", имеет прямую причинно-следственную связь с действиями обвиняемого.

Учитывая результаты экспертизы, анализы записей с камер видеонаблюдения, допросы обвиняемого и свидетелей, обстоятельств конфликта и механизма причинения телесного повреждения, следователи переквалифицировали действия обвиняемого на часть 2 статьи 121 Уголовного кодекса Украины - умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего..

Напомним, поздно вечером 2 января на улице Саперное поле в Киеве произошел конфликт между двумя мужчинами, в результате чего один из участников потерял сознание. По прибытию медики констатировали его смерть. Очеретяный добровольно пришел в полицию на следующий день, был взят под стражу, а затем вышел под залог.