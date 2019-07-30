Во Львовской области построят мусорный полигон площадью 5 гектаров

На территории Залужского сельского совета Яворовского района Львовской области построят полигон твердых бытовых отходов. Об этом сообщает Zaxid.net со ссылкой на обнародованный тендер на сайте госзакупок.

На данный момент планируется строительство первой очереди полигона ТБО для города Новояворовск. Ожидаемая стоимость - более 29 млн грн. Финансировать проект будут за средства местного и государственного бюджетов. Предложения на тендер принимаются до 15 августа 2019 года.

Сейчас на этом участке расположена действующая свалка города Новояворовск, которая эксплуатируется с 2002 года.

Полный срок реализации этого проекта - 15 лет. Строительство первой очереди займет 5 лет и предусматривает: реконструкцию существующего полигона ТБО; обустройство подъезда, тротуаров; устройство новых карт складирования твердых бытовых отходов; строительство комплекса административных помещений. Вторая очередь предусматривает прокладку инженерных сетей и проведение комплексного благоустройства на территории.

Согласно проекту, карты складирования ТБО занимают 3,5 га и разделены на две части - существующую карту №1 и проектируемую карту №2. В рамках существующей первой карты, на сегодня там размещено 14,4 тыс. кубических метров мусора.

Как сообщил заместитель городского главы Новояворовска по ЖКХ Руслан Гирка, в 2018 году утверждался проект землеустройства и уточнялись границы этого участка.

«По проекту, есть две карты для складирования мусора. Проект очень большой. Его общая стоимость около 77 млн грн. Это свалка районного масштаба. Мы принимаем сейчас около 100 тонн в сутки по всему Яворовскому району. Увеличение объемов не планируется. Это не будет мусороперерабатывающий завод. Будет сортировочная линия - часть будет идти на захоронение, а часть на переработку», - сообщил он.

Напомним, в Киеве построят первый в Украине комплекс по переработке опавших листьев. У КГГА уже была встреча с финской компанией Metener, которая использует технологии, позволяющие создать биоустановку для использованных опавших листьев, сухой травы и других растительных отходов, как биомассы для получения биогаза.