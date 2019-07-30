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Полиция обнаружила более 200 преступлений, связанных с торговлей людьми в первом полугодии 2019

Наиболее распространенная форма торговли людьми - трудовая эксплуатация.

Полиция обнаружила более 200 преступлений, связанных с торговлей людьми в первом полугодии 2019
Фото: Сергей Нужненко

В первой половине этого года правоохранители выявили 214 преступлений, связанных с торговлей людьми. Об этом говорится в пресс-центре Национальной полиции.

В рамках 190 уголовных производств, предусмотренных ст. 149 (торговля людьми) криминального кодекса, следователи сообщили о подозрении лицам, совершившим эти преступления. Досудебное расследование уже закончено в 104 уголовных производствах, открытых по фактам торговли людьми.

В целом, за этот период 170 украинцев пострадали от торговли людьми, в том числе 98 мужчин, 67 женщин, 3 несовершеннолетних и 2 малолетних детей.

По словам начальника Департамента борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми Артема Крищенко, в 1-м полугодии полицейские разоблачили 4 организованные группировки, действовавшие в сфере торговли людьми, деятельность которых распространялась на территории 5 областей и Киева.

Наиболее распространенная форма торговли людьми - трудовая эксплуатация.

Кроме того, на данный момент следователями начато 3 уголовных производства по фактам торговли детьми.

Напомним, 12 июня 2019 года во время дискуссии "Опыт Швеции по вопросам противодействия торговле людьми и сексуальной эксплуатации" сообщалось, что с начала года в Украине было зарегистрировано 189 преступлений в этой сфере.

Из 189 случаев 91 – трудовая эксплуатация, 69 – сексуальная эксплуатация, 25 фактов вовлечения в преступную деятельность, а также по 2 факта торговли детьми и суррогатного материнства.

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