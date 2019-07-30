Оккупанты решили провести "перепись населения" в ОРДЛО

Среди вопросов - отношение жителей к главарям боевиков и о том, кто виноват в войне.

В октябре по инициативе Кремля на оккупированной пророссийскими боевиками части Донбасса планируется проведение "переписи населения".

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Одна из основных причин проведения "переписи" называют подозрение, что главари террористов разворовывают выделяемые Кремлем средства.

"Судя по всему, в Кремле есть большие опасения, что деньги разворовываются, что цифры количества населения, которые им подают с неподконтрольных территорий, завышены. То есть, приходит сумма, которая рассчитана на "мертвые души", и эти деньги, которые якобы для "мертвых душ", идут в карманы "чиновникам" оккупационной администрации. Это подготовка к возможным выборам, которые предусматриваются Минским процессом. Кремль хочет четко знать: сколько будет голосов людей, которые подверглись в течение пяти лет массированной обработке пропагандой", - отмечает журналист из Луганска Александр Белокобыльский.

Кроме возраста, пола, рода деятельности и знания языков, российские власти также хотят узнать об отношении к поддерживаемым РФ группировкам "ЛНР" и "ДНР" и о том, кто виноват в войне на Донбассе.

"Это - подготовка к возможным выборам, которые предусматриваются Минским процессом. Кремль хочет четко знать: сколько будет голосов людей, которые подверглись в течение пяти лет массированной обработке пропагандой", - отмечает журналист.

Напомним, после аннексии Крымав 2014 году Россия провела "перепись населения" на территории оккупированного полуострова, которая показала, что с 2001 года количество русских на полуострове выросло на 26%, а украинцев - сократилось на 30%.